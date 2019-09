Apple představil nový iPhone. Cena začíná na 16 400 korun

Hlavní událostí byla ukázka iPhonu, který bude dostupný v šesti barevných variantách a který bude stát od 699 dolarů (16 400 Kč). Přístroj iPhone 11, který je nástupcem iPhonu XR, je na zadní straně vybaven duálním fotoaparátem, který nabídne rozlišení 12 megapixelů a širokoúhlé snímky o záběru 120 stupňů. iPhone 11 je vybaven čipem A13 Bionic, který je podle Applu tím nejvýkonnějším, jakým kdy byl chytrý telefon osazen. Apple slibuje i vodotěsnost iPhonu 11, v hloubce dva metry by měl vydržet v pořádku nejméně půl hodiny.

Pro zákazníky, kteří podle šéfa Applu Tima Cooka žádají to nejlepší, vyvinula společnost iPhone 11 Pro. Cook přístroj se třemi kamerami v zadní části, označil za nejpokročilejší iPhone vývojové řady. Na výběr budou dvě velikosti displeje s úhlopříčkami 5,8 a 6,5 palce, větší verze se nazývá iPhone 11 Pro Max. Cook poznamenal, že je to poprvé, co Apple pro iPhone použil označení Pro. Tento název, který odkazuje na pokročilejší funkce i výkon, nesou iPady, notebooky MacBook Pro a také stolní počítače iMac Pro a Mac Pro.

iPhone 11 Pro dostal novou barevnou variantu nazvanou Midnight Green (půlnoční zelená). Srdcem telefonu bude čip A13 Bionic, k dispozici bude také jednotka pro strojové učení. Apple slibuje, že vodotěsný iPhone 11 Pro vydrží o čtyři hodiny déle než jeho předchůdce iPhone XS, u verze Max bude rozdíl pět hodin ve prospěch letošního modelu. iPhone 11 Pro bude stát 999 dolarů (23 400 Kč), verze Max pak 1099 dolarů (25.700 Kč). Apple je zákazníkům začne posílat 20. září.

Cook letos přeskočil tradiční úvodní bilanci prodejních výsledků a rovnou se zaměřil na novou herní službu Apple Arcade. Ta za předplatné 4,99 dolaru (117 Kč) měsíčně nabídne přístup ke hrám. K dispozici bude od 19. září a v katalogu bude pro začátek asi stovka her.

Čtěte více o nových telefonech Applu:

Za stejnou měsíční částku, tedy 4,99 dolaru pro rodinné předplatné, zpřístupní společnost streamovací službu Apple TV+, která bude konkurovat mimo jiné Netflixu. Dostupná bude od 1. listopadu a Apple vsadí na vlastní tvorbu. Na úvod Apple představil seriál The Morning Show s Jennifer Anistonovou v hlavní roli a seriálové sci-fi drama See. Cook prohlásil, že každý, kdo si pořídí zařízení od Apple včetně iPhonu, iPadu nebo počítačů, dostane roční předplatné zdarma.

Apple rovněž předvedl sedmou generaci iPadu, který je vybaven displejem s úhlopříčkou 10,2 palce, a také hodinky Apple Watch Series 5. Cena tabletu začíná na 329 dolarech (7700 Kč) a prvním zákazníkům ho Apple začne posílat 30. září. Hodinky budou stát od 399 dolarů (9300 Kč) a dostupné budou od 20. září.