Lákadlo na Číňany: v Česku startuje platební platforma Alipay

Aplikaci Alipay využívá 500 milionů zákazníků a v domovské Číně má více než 80procentní podíl na trhu. Denně se jejím prostřednictvím uskuteční přes 100 milionů transakcí. Loni Alipay zahájil provoz v šesti evropských zemích a jejich počet by se měl letos zdvojnásobit. Vstup Alipay na český je součástí této evropské expanze. Sloužit bude především čínským turistům.

Podnět pro zavedení platební plaformy v Prague The Style Outlets vzešel ze strany outletového centra, řekl webu Euro.cz Jan Kameníček ze společnosti Szlong, která pro centrum zajišťuje marketing. „Ta nejsilnější zbraň zacílení na turisty je, když velké množství obchodů na jednom místě je schopné poskytovat tuto platební bránu,“ řekl Kameníček. „Centrála Alipay je pak schopna celé centrum propagovat,“ dodal.

Čínských turistů v roce 2015 přijelo do Evropy 12,5 milionů a utratili zde více než 50 miliard eur. V Česku jsou Číňané po Američanech nejpočetnější mimoevropskou skupinou turistů, ve srovnání s Američany ale utrácejí dvakrát tolik.

Volbě Česka jako místa pro dovolenou navíc nahrává dobrá bezpečnostní situace, rostoucí počet přímých letů a také rostoucí povědomí o České republice. Podle Českého statistického úřadu vzrostl ve druhém čtvrtletí počet čínských turistů v Česku o čtvrtinu na 185 tisíc. Světová organizace pro cestovní ruch předpokládá, že v roce 2021 do zahraničí vyjde přes 200 milionů Číňanů.

Alipay Zákazník standardně platí tak, že u pokladny naskenuje QR kód své elektronické peněženky. Pomocí Alipay je možné platit i v e-shopech, pokud obchodník tuto možnost zaimplementuje.



Aplikace umožňuje mimo placení i vyhledávání obchodů, psaní recenzí nebo sdílení obrázků a zpráv, obsahuje tedy i některé prvky sociálních sítí. Obchodníci zase mohou Alipay využít pro cílený marketing a akční nabídky.

Alibaba se na digitální platby zaměřuje dlouhodobě. Již od roku 2015 například vlastní zhruba 40procentní podíl v indické jedničce v digitálních platbách One97 Communications. Tato firma přilákala také pozornost společnosti Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta, která do ní investuje až 7,8 miliardy korun, uvedl indický list The Economics Times. Ze strany Berkshire jde o překvapivé rozhodnutí, protože tradičně investuje do sektorů spotřebního zboží, bankovnictví, nicméně média spekulují, že hlavním organizátorem transakce nebyl Buffett, ale jeden z manažerů fondu Todd Combs. Kromě evropských zemích má Alipay licenci k provozování digitálních plateb také v Hongkongu, Indii a na Tchaj-wanu.

