Android Pay je v Česku. Podporují jej mBank, Moneta a J&T

Platba je možná zatím pro klienty, kteří mají účet u Moneta Money Bank, mBank nebo J&T Banky, během zimy s tím počítá i Komerční banka. Kolik lidí bude moci službu využít, společnost neuvedla. Nestačí mít jakékoliv zařízení s Androidem, ale je potřeba mít operační systém 4.4 a vyšší, přístroj také musí podporovat systém NFC, aby se mohlo zařízení zkontaktovat s mobilem. Podíl uživatelů Androidu se starší verzí systému, než je nutná 4.4, je celosvětově kolem sedmi procent, v České republice by měl být nižší.

Systém má být podle Googlu bezpečný. Metoda by neměla odesílat při platbě číslo platební karty, neměla by ho ani ukládat do telefonu. Při platbě by se měl vytvořit virtuální kód, který se přiřadí k jednotlivé transakci. Telefon stačí „probudit“, při platbě nad 500 korun bude třeba zadat PIN kód nebo odemknout obrazovku.

Při ztrátě mobilního zařízení je možné Androidy uzamknout na dálku novým heslem nebo vymazat celý jejich obsah. Není tak podle zástupců Googlu nutné deaktivovat platební kartu, protože informace o ní v telefonu není.

Jak například uvedla Moneta Money Bank, zákazníci budou moci při transakcích čerpat stejné výhody v podobě slev a odměn od obchodů a partnerů, jako kdyby platili fyzickou kartou.

„Zákazníci si mobilní platby osvojují čím dál tím více. Už 67 procent Čechů používá své telefony k online bankovnictví a každodenním platbám. Dnes, kdy se u nás spouští služba Android Pay, která používá technologii Visa, je zřejmé, že platit pomocí mobilní peněženky bude preferovaný způsob většiny zákazníků,“ uvedl v tiskové zprávě manažer Visy pro Česko a Slovensko Marcel Gajdoš. Zákazníci však mohou používat i konkurenční platební karty od MasterCard.

Česká republika je v první dvacítce zemí, kde se systém spouští. Slovensko by mělo podle společnosti následovat v dohledné době.

