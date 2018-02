Držitel Řádu britského impéria James Dyson vynalezl cyklonový bezsáčkový vysavač, s nímž uspěl na přelomu 80. a 90. let a dnes jej vyrábí firma nesoucí jméno Dyson.

Ve svých 69 letech se Dyson pouští do dalšího podnikatelského dobrodružství. Chce prakticky na zelené louce vyrábět nový druh elektromobilu. První záměr oznámil loni v září, nyní britský deník Financial Times přišel s podrobnostmi. „Auto je pro nás obrovská výzva,“ připouští podnikavý sir James, který se chce prosadit ve vysoce konkurenčním automobilovém průmyslu.

Investice ve výši dvou miliard liber (57 miliard korun) je poměrně riskantním podnikem vzhledem k tomu, že Dyson má zkušenost jen s výrobou malých spotřebičů jako vysavače a vysoušeče rukou. Jeho konkurenční výhodou má být použití nové baterie s pevným elektrolytem a vyšší kapacitou. Nicméně tato technologie se nestihne namontovat do prvního modelu, který chce Dyson prodávat v roce 2020 nebo 2021. Tyto baterie mají být v druhém a třetím modelu „automobilové značky“ Dyson.

První model má ukázat cestu

První verze elektromobilu má ukázat cestu na trh, vytvořit subdodavatelský řetězec a otestovat potenciál u zákazníků, píše britský deník. Další vozy se už mají vyrábět ve větších sériích. „I s malou produkcí nových vozů mohou mít obchodní úspěch a naučí se, jak vyrábět auta,“ tvrdí analytik automobilového trhu v bance Jefferies Philippe Houchois.

Spekuluje se o tom, že vůz má být vyroben spíše z plastů než kovu. Nižší hmotnost elektromobilu umožní vyšší dojezd. Dyson už loni oznámil, že jeho auto bude vypadat „zcela odlišně“ od stávajících elektrických aut, podrobnosti ale kvůli konkurenci nechce prozrazovat.

I když na vývoji baterií s pevných elektrolytem několik let pracuje, první verze vozů má být ještě s klasickým lithium-iontovým akumulátorem, aby mohl na trh vstoupit do roku 2021. S odkazem na (ne)plnění termínů Elona Muska a jeho Tesly nechce slibovat něco, co pak nezvládne splnit.

Automobil s články s pevným elektrolytem, který umožní rychlejší dobíjení a vyšší dojezd, avizovala také automobilka Toyota. Datum uvedení na trh stanovila na rok 2025. O pevném elektrolytu hovoří i firma Fisker, ta oznámila uvedení elektromobilu na trh v roce 2023. O nový typ baterií má zájem i německá automobilka BMW, která spojila síly s coloradskou firmou Solid Power.

BMW věří novým bateriím:

Sám Dyson připustil, že masivně investuje do vývoje nových baterií, ale bude ještě trvat několik let, než se budou moci masově vyrábět. Na jejich vývoj je ostatně určena jedna miliarda liber, druhá má jít do výroby automobilů. Ambiciózní je nicméně i termín 2021 pro představení prvního elektromobilu, protože stále nebyla vybrána lokalita pro továrnu.

Kromě Velké Británie se zvažuje i Singapur, Malajsie nebo Čína. Své výrobky Dyson vyrábí v Malajsii a Singapuru. Vybudovat továrnu na výrobu automobilů může trvat minimálně 16 měsíců, vybrat subdodavatele okolo dvou let.

Dyson už má zkušenost s globálním dodavatelským řetězcem díky výrobě malých elektrických spotřebičů, což nebyl případ firmy Tesla, upozornily FT. „Není to startup ze Silicon Valley, rozumí výrobě,“ řekl jeden z dodavatelů pro firmu Dyson. Tradiční hráči v automobilovém průmyslu by mohli ambiciózního výrobce vysavačů podcenit. „Myslím, že James Dyson v projektu pokročil mnohem více, než si všichni myslíme,“ řekl další z jeho obchodních partnerů.

