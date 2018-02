V roce 2020 by se již mělo prodávat v Evropě ročně 600 tisíc vozů poháněných bateriemi a v roce 2022 téměř milion. Takový je odhad renomované společnosti LMC Automotive. Pokud by k tomu došlo, byla by to velká změna proti loňskému roku. Tehdy se na starém kontinentu prodalo kolem 125 tisíců elektromobilů (EV).

Elektromobil pod milion

Letos bude nejen představena druhá generace Nissanu Leaf. Základní cena tohoto elektromobilu na českém trhu má dosahovat 850 tisíc korun. Bude tak patřit k těm cenově nejdostupnějším vozům.

Očekává se ale i nástup prémiových a tudíž dražších značek. Začnou prodeje elektrického SUV Jaguar I-Pace, možná bude představen sedan Porsche Mission E a vyhlíží se uvedení produkční verze SUV Audi e-tron. U té však panují pochybnosti. Experti se podle Automotive News Europe domnívají, že se k zákazníkům dostane až v roce 2019.

Elektromobily se vyplatí. Už po 4 letech provozu poráží auta s běžným motorem

Tři zmiňované prémiové modely bezesporu přitáhnou pozornost k trhu s elektromobily, ale nebudou mít až tak velký vliv na prodeje. „Budou hodně drahé a navíc nabíjecí infrastruktura není pořád v Evropě dobudována,“ řekl Al Bedwell, představitel LMC Automotive.

Vyšší dojezd

Králem trhu elektromobilů v roce 2017 se stal francouzský Renault Zoe. Zásluhu na tom mělo představení nové verze tohoto modelu se zvýšeným dojezdem na jedno nabití baterií (400 kilometrů). Na dalších místech se umístily Nissan Leaf, Tesla Model S, BMW i3, VW e-Golf, Tesla Model X, Hyundai Ioniq, Kia Soul EV, Mercedes třídy B, Smart ForTwo ED.

Překvapivý je pohled na současný stav prodejů EV v Evropě. Německo, lídr trhu automobilů, je v prodejích elektromobilů až na třetím místě. Ovšem to se brzy změní. Německé automobilky přikládají elektromobilitě stále větší důležitost a nabízejí stále více modelů. Podle prognózy společnosti LMC Automotive se tak Německo stane největším trhem s elektromobily už příští rok. Očekává se, že se v roce 2019 na tamním trhu prodá 71 tisíc EV a v roce 2022 více než 200 tisíc.

Vše podstatné o dění v autoprůmyslu čtěte na webu Autobible.cz

Za prvních jedenáct měsíců loňského roku si koupilo Renault Zoe 27 245 lidí, o 50 procent více než za stejné období v předchozím roce.

Země pod proudem:

Prodeje elektroaut v Evropě 1.-10. 2017; změna v % proti roku 2016 Norsko 25 863 33 Francie 20 499 16 Německo 18 263 108 Velká Británie 11 746 38 Nizozemsko 6023 101 Rakousko 4466 37 Švédsko 3857 77 Švýcarsko 3226 37 Španělsko 3059 146 Belgie 2172 30

Zdroj: JATO Dynamcis

Čtěte také: