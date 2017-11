Fraunhoferův institut pro chemické technologie (ICT), jenž se zaměřuje na výzkum a vývoj materiálů používaných v energetice, pracuje na projektu redoxních průtočných baterií (redox flow batteries), jež mají být alternativou k nyní nejpoužívanějším lithium-iontovým článkům.

Jejich hlavní výhodou je, že používaný elektrolyt nedegraduje a článek disponuje téměř neomezeným počtem cyklů nabití a vybití. To umožňuje jejich dlouhou životnost na třicet až padesát let. Velikost zásobovacích elektrolytů (negativního a pozitivního) může prakticky bez omezení zvyšovat jejich akumulační kapacitu. Systémy se mohou skládat do různě velkých celků.

ICT v rámci programu „Flow Camp“ umožní 15 postgraduálním studentům zkoumat materiály pro redoxní průtočné baterie. Mimo jiné také z České republiky. Z ČR se projektu účastní Vysoká škola chemicko-technologická s podporou Matematicko-fyzikální fakulty UK.

„PhD studenti jsou školeni univerzitami a je to jednak příležitost pro české studenty dostat se na vynikající zahraniční pracoviště a jednak pro VŠCHT přilákat zahraniční doktorandy,“ vysvětlil pro Euro.cz odborný asistent Michal Pavelka z Matematického ústavu Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Studenti mají zkoumat možnosti systémů akumulátorů vodík-brom, zinek-vzduch a vodních organických akumulátorů, uvedl solarserver.de.

Prototypy mají být zkoušeny v rámci kampusu Fraunhoferova ICT v německém Pfinztalu u Karlsruhe v Bádensku-Württembersku. Redoxové baterie mají účinnost přes 75 procent, jsou bezpečnější a odolnější než běžně používané baterie, zejména lithium-iontové.

Schema redoxní průtočné baterie:

Různé kombinace elektrolytů nabízejí řadu výhod, například ekologickou šetrnost na rozdíl od používání těžkých kovů. Stále je potřeba prozkoumat různé druhy materiálů, které se mohou využít pro membrány, katalyzátory, elektrody i těsnící materiály.

„Redoxní průtočné baterie jsou slibnou cestou pro uchovávání elektrické energie. To je v současnosti hodně důležité téma zejména kvůli obnovitelným zdrojům, které produkují energii nerovnoměrně v čase,“ zdůraznil důležitost projektu Pavelka.

Německé ministerstvo pro výzkum, spolková země Bádensko-Württembersko i Fraunhoferův ústav vydaly na vývoj průtočných baterií 19 milionů eur (487 milionů korun). ICT na projektu redoxních průtočných baterií pracuje již pět let. Měly by se používat zejména pro ukládání energie z větrných turbín. I když jsou články větší a těžší než konkurence z lithia, u elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie by to nemělo vadit.

Testovací baterie v Pfinztalu disponuje kapacitou 20 megawatthodin, což by stačilo na dodávku elektřiny pro menší město na deset hodin. Nádrže s elektrolytem mají objem 45 tisíc litrů.

Německo obzvlášť potřebuje s větším využíváním obnovitelných zdrojů zvýšit kapacity pro ukládání zelené energie. „Nové technologie pro ukládání energie jsou nezbytné,“ napsal deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

