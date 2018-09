Češi mění zaměstnání jednou za pět let. Nejčastěji v lednu a v září

S počátkem školního roku nastupuje řada lidí do nového zaměstnání. „Lidé ukončí svůj pracovní poměr k poslednímu červnu, užijí si dlouhou dovolenou a do nového zaměstnání nastoupí v září,“ vysvětlila výkonná ředitelka personální agentury Advantage Consulting Olga Hyklová.

S příchodem nových zaměstnanců nastává období zaškolování. Přílišná pozornost nově příchozím ale může i škodit a skončit odchodem dosavadních pracovníků, varuje Hyklová.

Další velkou vlnu odchodů mohou zaměstnavatelé očekávat po Novém roce. V tomto případě jde o symboliku, kdy se starým rokem končí i jedna profesní etapa a začne nová.

Růst ekonomiky a nízká nezaměstnanost vede k častějším změnám práce. Ještě před rokem 2015 měnili Češi zaměstnavatele průměrně jednou za osm let, nyní je to jednou za pět let. Lidé se nebojí říct si o lepší platové i pracovní podmínky.

„Doba, kdy uchazeči přistoupili na nižší plat nebo neplacené přesčasy, skončila, naopak si podmínky začali diktovat a začal opravdový boj o zaměstnance,“ uvedla Hyklová. Mění se také priority zaměstnanců. Například pro uchazeče v oblasti informačních technologií není při výběru nové práce rozhodující výše platu nebo benefity, ale unikátnost projektu, na kterém budou pracovat, potvrdil Radek Sedláček ze společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech.

Nejatraktivnější zaměstnavatelé v Česku 1. Microsoft 2. Škoda Auto 3. Seznam.cz 4. IBM 5. Lego Production 6. SAP Services 7. Plzeňský Prazdroj 8. Sellier&Bellot 9. ČEZ 10. Kofola

Zdroj: Randstad Employer Brand Research

Naopak jistota zaměstnání nebo dobrá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem patří k hlavním důvodům, kvůli kterým zůstávají Češi věrni stávajícímu zaměstnavateli, uvedla poradenská společnost Randstad, která provádí průzkum zaměstnaneckých preferencí.

„Z průzkumu vyplynul jednoznačný závěr: firmy, které investují do firemní kultury a do svých lidí, si aktivně budují dobrou značku zaměstnavatele, a to jim na trhu práce dává výraznou výhodu,“ uvedl generální ředitel společnosti Randstad Jacek Kowalak. Dobrá značka je pro Čechy velmi důležitá. „Téměř dvě třetiny kandidátů si před reakcí na pracovní inzerát vyhledávají informace o firmě na sociálních sítích,“ dodal Kowalak.

Mění se také skladba benefitů. Mobilní telefon, stravenky nebo služební notebook už téměř nikoho nenalákají, lidé je berou již jako samozřejmost. K běžným benefitům také patří 13. i 14. plat. Firmy proto musejí být kreativnější. Poptávka roste po pružné pracovní době, home office nebo po relax zóně přímo na pracovišti, dodala Hyklová.

