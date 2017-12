Německo zůstává i na prahu roku 2018 zemí, která je pro naftu zaslíbená. V roce 2017 spotřeba motorové nafty meziročně stoupla o dvě procenta, stejně tak jako spotřeba benzínu, uvedlo německé sdružení průmyslu minerálních olejů. Motoristé a obchodníci spotřebovali nejvíce nafty v historii, 39 milionů tun.

I když se počet nově přihlášených osobních vozů s naftovým motorem v listopadu propadl o 17 procent oproti říjnu, stále vozy se vznětovým motorem tvoří třetinu nově přihlášených vozů. V době před dieselovou aférou koncernu Volkswagen, která vyšla najevo v září 2015, to sice byla polovina, ani tak nelze čekat, že Němci v dohledné době přestanou milovat svůj „diesel“, který je pojmenován po německém vynálezci motoru Rudolfu Dieselovi.

V zemi je přihlášeno na 15 milionů osobních vozů s těmito motory. Proto i v dalších letech zůstane tankování nafty u čerpacích stanic oblíbeným palivem.

Smutné kulatiny vynálezu Dieselova motoru:

Německý deník Süddeutche Zeitung uvádí několik důvodů, proč největší evropská ekonomika zůstane i nadále zemí, která v přeneseném slova smyslu voní naftou.

Hlavním tahounem spotřeby nafty je samozřejmě nákladní doprava. S tím jak roste ekonomika, roste i poptávka po přepravě zboží. To musí být dopraveno zákazníkům, většinou to je po silnicích dodávkami a nákladními vozy, které jezdí hlavně na naftu.

Vizionářský plán Elona Muska dostat do kamionů dostatečně silné baterie, které budou pohánět 40tunovou soupravu, je stále hudbou budoucnosti. Navíc pro mnoho firem pořizovací náklady elektrického kamionu zůstávají dražší variantou, než je pořízení klasického kamionu se vznětovým motorem. Pohon na stlačený plyn zůstává v menšině, do roku 2020 se odhaduje, že každý desátý nákladní vůz by mohl jezdit na tento pohon.

Tesla představila elektrický tahač Semi s dojezdem 800 kilometrů:

Firmy i nadále preferují u svých firemních vozových parků auta s naftovou motorizací, protože jen na palivu ušetří hodně prostředků. „Lidé sice u nákupu nových vozů přecházejí na benzínové motory, to ale neznamená, že by masově odmítali dieselové motory,“ zdůraznil automobilový expert Stefan Bratzel z centra pro automobilový management CAM.

Tím, že je vznětový motor účinnější než zážehový, dojede se stejným množstvím paliva na delší vzdálenost. Proto mnoho firem udržuje vozové parky s dieselovými motorizacemi, protože jsou provozní náklady nižší. „Naftové motory hrají velmi důležitou roli ve firemních vozových parcích a bude to pokračovat i v následujících letech,“ tvrdí německá asociace řízení vozových parků. Nafta podle jejích zástupců není snadno nahraditelná za jiný druh paliva.

Dalším faktorem pro spotřebu nafty je to, že je používána u oblíbené třídy osobních vozů SUV. Ty jsou větší a těžší než běžná auta, proto jsou prodávány většinou s dieselovou variantou, která je úspornější.

I když se začíná v Německu hovořit o zvýšení daní u nafty, zatím je tato debata, se kterou přišel šéf koncernu VW Matthias Müller, na začátku. Pokud by byla nafta zdaněna stejnou sazbou jako benzín, vláda by vybrala ročně o 8 miliard eur (206 miliard korun) více, uvedl Ferdinand Dudenhöffer z univerzity Duisburg-Essen.

Ani tak se nadá čekat, že spotřeba nafty ve střednědobém horizontu výrazně poklesne. Také proto Německo zůstane „diesellandem“ i v roce 2018.

Související články: