Konec spalovacích motorů: domácí firmy jsou ve střehu

Až 620 tisíc pracovních míst je v Německu ohroženo tím, pokud by od roku 2030 začal platit návrh tamních Zelených, že nově přihlášená auta nebudou moci mít klasickou motorizaci, tedy motor na benzín nebo naftu. Tato umělá regulace by měla uspíšit nástup elektromobilů.

Zástupci českých firem ze Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) zatím kvůli hypotetickému konci spalovacích motorů nepanikaří, ale sledují, co se u západních sousedů děje.

Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl nechtěl na doraz Euro.cz na zprávy německých médií jednoznačně reagovat. „V tuto chvíli by šlo o spekulace, protože o žádném zákazu spalovacích motorů se u nás nemluví. Firmy automobilového průmyslu v ČR, sdružené v AutoSAP, se však intenzivně připravují na reálné výzvy, které nás v oblasti nástupu alternativních pohonů čekají v souvislosti s plněním evropské legislativy. Už dnes se výrobci chystají na to, že pouze s moderními spalovacími motory dlouhodobě nevystačí, ale zároveň se zatím nepočítá s tím, že by bylo prakticky možné je v krátké době plně nahradit,“ sdělil Petzl.

Podle něj české dodavatelské firmy nejen pro německý autoprůmysl pozorně sledují vývoj legislativy na úrovni Evropské unie i jednotlivých zemí a v případě potřeby se umí svými výrobními programy přizpůsobit.

Ředitel olomouckého výrobce ložisek Koyo Bearings ČR Petr Novák pro Euro.cz přiznal, že konec spalovacích motorů by se firmy citelně dotkl.

„Zákaz spalovacích motorů by nás jako firmu ovlivnil výrazně. Třicet procent našeho obratu tvoří komponenty, které směřují přímo do spalovacích motorů,“ zdůraznil s tím, že firma odklon od spalovacích motorů v automobilovém průmyslu očekává a připravuje se na nástup alternativních pohonů.

Také se snaží diverzifikovat portfolio výrobků mimo automobilový sektor. V současné době dodává komponenty například pro značky Volkswagen, Škoda, Audi, Renault, Nissan, Schmidt (koncový zákazník Daimler), Bosch nebo Mitec (koncový zákazník Land Rover a Jaguar).

Nereálný cíl

Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček si osobně neumí představit, že by se do roku 2030 podařilo „odklon“ spalovacích motorů uskutečnit.

„Investice v automobilovém průmyslu se dělají až v patnáctiletém horizontu a není reálné, že by se v tak krátké době firmy byly schopny přizpůsobit novým podmínkám. Je třeba si uvědomit, že nejdříve by museli investovat producenti automobilů, teprve poté subdodavatelé, ti by tedy neměli celých 13 let na přípravu nové investice. Nemluvě o tom, že by stále museli investovat a udržovat původní dodávky, které není možné utnout,“ vysvětlil pro Euro.cz.

Kromě ohrožení ekonomiky Německa spatřuje riziko i pro Českou republiku, protože segment automotive je základem českého exportu a tím pádem i hospodářského růstu a nízké míry nezaměstnanosti. „Suma sumárum, dle mého nedomyšlené, spíše utopie,“ dodal Havlíček k plánům zelených politiků.

Motor českého exportu

Za pravdu mu dávají statistiky AutoSAP. Dodavatelské firmy v autoprůmyslu patří mezi největší exportéry a zaměstnávají 76 649 zaměstnanců, což znamená 65 procent všech zaměstnanců českého automobilového sektoru.

Autoprůmysl je v ČR dominantní hnací silou ekonomiky. Na českém HDP se podílí 9 procenty a tvoří celou čtvrtinu českého exportu. Celkově zaměstnává 150 tisíc lidí.

Kolik vozidel se vyrobilo v ČR v roce 2016 Osobní automobily 1 344 182 Autobusy 4388 Nákladní automobily 1326 Motocykly 1228 Přívěsy a návěsy 24 690

Zdroj: AutoSAP

V přepočtu na počet obyvatel se Česko v produkci osobních aut řadí na druhé místo ve světě (první jsou Slováci) a v roce 2016 vyrobilo 1 375 814 kusů silničních vozidel. Meziročně šlo o nárůst o 8,2 procenta.

Ve výrobě autobusů je Česko na prvním místě. Členové AutoSAP loni překonali v tržbách hranici bilionu korun, když utržili 1021,4 miliardy korun, což je meziročně o 12 procent více.

Jaký je postoj vlády

Více než debaty o konci spalovacího motoru v Německu zajímá v současnosti české výrobce postoj vlády k automobilovému sektoru, uvedl mluvčí AutoSAP Miroslav Konvalina. Nyní se připomínkuje Memorandum o budoucnosti českého autoprůmyslu. Do září má být zformulováno jak memorandum, tak i akční plán pro konkrétní opatření.

Řeší se ve třech pracovních skupinách. E-mobilita s ministerstvem průmyslu a obchodu, autonomní řízení pod vedením ministerstva dopravy a digitalizace pod dohledem digitálního koordinátora vlády.

Případný konec spalovacích motorů na německých silnicích zástupci tamních firem odmítají. Šéf německého sdružení autoprůmyslu VDA Matthias Wissmann prohlásil, že vysoce efektivní spalovací motor a elektromobil nejsou protivníci. „Obě varianty jsou nezbytné, pokud chceme dosáhnout ambiciózních cílů ochrany životního prostředí.“

Respektovaný ekonom a šéf mnichovského institutu Ifo Clemens Fuest, jenž analyzoval, jak silně by německý průmysl konec spalovacích motorů postihl, míní, že plošné zákazy prokážou snahám chránit planetu jen medvědí službu.

