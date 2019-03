Lyft před vstupem na burzu: V zisku možná nebudeme nikdy

Americký technologický sektor ukazuje, že není důležité být v černých číslech před tím, než se firma rozhodne vstoupit na burzu. Upřímně se v tomto ohledu vyjádřili představitelé firmy Lyft, která se podobně jako Uber počítá mezi alternativní taxislužby. V dokumentech, které předložili americké Komisi pro cenné papíry (SEC), se uvádí: „V naší historii se opakuje čistá ztráta a možná nebudeme schopni dosáhnout nebo udržet ziskovost ani v budoucnu.“

Investoři se mají připravit na to, že ani v příštích letech se do zisku firma ze San Franciska nedostane, protože chce investovat do technologií a expandovat na nové trhy. „Naše plány mohou být nákladnější, než očekáváme, a nemusí mít za následek zvýšení výnosů nebo růstu našeho podnikání,“ dodali zakladatelé společnosti Logan Green a John Zimmer s tím, že na trhu s osobní přepravou panuje ohromná konkurence.

Firmě se loni výrazně snížila zásoba peněz na účtech. Na konci roku 2018 měla k dispozici 518 milionů dolarů (11,8 miliardy korun), o rok dříve to bylo 1,1 miliardy dolarů (25 miliard korun). Společnost chce vstupem na burzu, který je naplánován na začátek dubna, upsat akcie v hodnotě 100 milionů dolarů (2,3 miliardy korun).

Být ve ztrátě a utrácet peníze investorů z fondů rizikového kapitálu je v posledních letech v Silicon Valley módní strategií, napsal server Quartz.

Zejména jde firmám o navyšování počtu uživatelů. Zisk se má dostavit později. V technologickém sektoru nejde o výjimku, před vstupem na burzu byly ve ztrátě společnosti Twitter, Spotify, Dropbox i další. Podle serveru Recode bylo před vstupem na burzu v loňském roce 81 procent firem ve ztrátě, u technologických firem to bylo 84 procent. Tento nebezpečný poměr se dostává na úroveň z let 1999 a 2000, kdy došlo k propíchnutí takzvané internetové bubliny a mnoho firem zkrachovalo.

V roce 2001 došlo k dramatickému propadu hodnoty akcií technologických firem. Například akcie firmy Yahoo klesly z 200 dolarů na akcii na konci roku 1999 na hodnotu 12 dolarů v roce 2001. Přežily pouze firmy, které dokázaly generovat zisk.

V současné době se technologické firmy snaží zejména získat co největší podíl na trhu ve svém segmentu. „Růst podílu ztrátových firem při vstupu na burzu ukazuje obecný trend na trhu, kdy je růst firmy důležitější než zisk,“ tvrdí analytik firmy PitchBook Paul Condra. Investoři tak oceňují na firmách spíše schopnost změnit dosavadní poměry v daném oboru. Zisk může přijít až s větším časovým odstupem.

Vstupem na burzu se má zvýšit hodnota firmy Lyft až na dvojnásobek. Loni byla vyčíslena na 15 miliard dolarů (342 miliard korun), po úpisu akcií by se mohla zvednout až na 30 miliard dolarů (684 miliard korun). Na burzu plánuje vstoupit i konkurent Uber. Obě firmy si podaly žádost loni v prosinci. Lyft zatím operuje jen v USA a Kanadě, Uber už v 65 zemích včetně Česka.

