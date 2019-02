Let Norimberk-Mnichov: ekologická i ekonomická absurdita

Letecké spojení bavorských měst je delší dobu trnem v oku bojovníků proti změnám klimatu. Nyní se ke kritice německé společnosti Lufthansa připojil i šéf bavorských Zelených. „Trasa Norimberk-Mnichov je ekologickou a ekonomickou absurditou. Měla by být okamžitě zrušena,“ vyzval firmu Eike Hallitzky.

Let trvá 40 minut a spojuje města vzdálená 140 kilometrů. Denně jsou vypravovány 4 lety z Norimberku i z Mnichova. Lufthansa tvrdí, že spoj využívají zejména pasažéři, kteří z mnichovského mezinárodního letiště pokračují dalším letem.

Mnichovské letiště neleží na vlakové trase, jako je tomu v případě letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Nicméně cesta rychlovlakem mezi Norimberkem a Mnichovem a následně přestupem na S-Bahn k letišti trvá dvě hodiny, v případě běžných rychlíků to je o hodinu víc.

Spojení autobusem mezi centrem Norimberku a mnichovským letištěm trvá dvě hodiny. Jízdenka se dá pořídit za 20 eur (514 korun), jízdenky na vlak stojí od 50 eur (1285 korun), letenka od 69 eur (1773 korun).

Hallitzky tvrdí, že by se mělo podporovat zejména cestování vlakem mezi oběma městy. Například k letence z Mnichova by měla být k dipozici cesta vlakem z Norimberku za výhodnější tarif.

Emise CO2 v gramech na kilometr a pasažéra Vlak se 156 pasažéry 14 Automobil ze 4 pasažéry 42 Autobus s 13 pasažéry 68 Letadlo s 88 pasažéry 285

Jedná se o průměrné hodnoty. Zdroj: European Enviroment Agency

Mezi nejkratší komerční lety na světě patří například let z města Kegata v Papui do Apowo v Indonésii. Jsou od sebe vzdáleny dva kilometry. Pravidelně se létá také mezi místy Westray a Papa Westray na skotských ostrovech Orkneje. Let trvá minutu a půl. Místa leží od sebe tři kilometry.

Nejkratším mezinárodním letem mezi hlavními městy je spojení mezi Kinshasou v Demokratické republice Kongo a Brazzavillle v Kongu. Města jsou vzdálená 26 kilometrů. Mezi kontinenty patří k nejkratšímu letu spojení marockého Tangeru s Gibraltarem měřící 69 kilometrů.

Dále čtěte: