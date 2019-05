Kontaminovaná ropa srazila příjmy Ruska z vývozu suroviny o miliardu dolarů

Francouzský Total a italská Eni podle zdroje Reuters řekly svým dodavatelům, včetně ruských firem Rosněfť a Surgut, že jsou připraveny začít znovu platit, až bude jasný rozsah škod a budou obnoveny dodávky čisté ropy. Total a Eni patří mezi velké odběratele ruské ropy. Surovinu dál nakupují přes jiné trasy než je ropovod Družba.

Teoreticky mají západní kupci právo odmítnout platbu za ropu, pokud ji koupili a nevěděli, že je znečištěná. Nicméně prodej ropy ropovodem Družba se řídí ruskými zákony, které stanoví, že platba se musí uskutečnit a pokud není kvalita suroviny v pořádku, požádá kupující o odškodné. Jeho stanovení však může trvat měsíce až roky.

Konečné náklady související se znečištěním ropy budou podle ekonomů mnohonásobně vyšší než propad příjmů. Zatím to však podle nich nevypadá, že by to mělo mít vliv na už tak křehký výhled růstu ekonomiky Ruska nebo na kurz rublu.

Vývoz ropy ropovodem směřujícím do Evropy byl přerušen koncem dubna kvůli vysoké hladině organického chloridu. Ruská strana zatím nezveřejnila oficiální odhad dopadů, v polovině května však ministr energetiky Alexandr Novak odhadl celkové škody způsobené znečištěním na méně než 100 milionů dolarů (2,3 miliardy korun). Z toho ale nebylo jasné, k čemu přesně se tento údaj vztahuje.

Odhad ztrát příjmů z vývozu ropy vychází z informací zdrojů blízkých údajům ministerstva energetiky a průměrného měsíčního vývozu ropy prostřednictvím Družby v loňském roce. Rusko by mohlo kompenzovat výpadek prodejem znečištěné ropy se slevou. Mohlo by ale i získat více peněz z vývozu ropy jiným způsobem díky růstu cen ropy na světových trzích z poslední doby, dodávají analytici.

Zatím není jasné, kdy se dodávky ruské ropy směrem na západ dostanou na úroveň před nynější krizí. Provozovatel běloruské části ropovodu Družba uvedl, že plné obnovení, včetně čištění, může trvat šest měsíců.

Bělorusko odhadlo objem kontaminované ropy zhruba na devět milionů barelů. V současných cenách by za běžných podmínek byla cena této ropy asi 500 milionů dolarů (přes 11 miliard korun).

„Jde zřejmě o největší případ narušení dodávek ropy z Ruska,“ řekl agentuře Reuters jeden ze zdrojů. Upozornil, že ropa Družbou tekla i v době takzvaného pražského jara v roce 1968 i v roce 1991, kdy se hroutil Sovětský svaz. Jediné výrazné přerušení vývozu ropovodem Družba je z konce minulého desetiletí, kdy Moskva pozastavila na tři dny dodávky kvůli cenovému sporu s Běloruskem.

Pokud by se situace brzy vyřešila, měl by být dopad na Rusko zanedbatelný, odhaduje výzkumná společnost Capital Economics. Znečištění ale poškodilo pověst ruského ropného sektoru a pokud problémy přetrvají, poptávka z EU by se mohla případně přesunout k jiným zdrojům. Pokud by teoreticky produkce a vývoz ropy z Ruska klesly během roku o jeden milion barelů denně, mohlo by to snížit růst hrubého domácího produktu (HDP) Ruska o 0,8 procentního bodu, uvádí Capital Economics.

Tempo růstu ekonomiky je velmi citlivý údaj. Prezident Vladimir Putin nařídil vládě, aby se do roku 2024 ruská ekonomika dostala mezi pět největších. Na začátku letošního roku však ekonomická aktivita zpomalila a ruská ekonomika se dostala na pokraj recese.

Organické chloridy, které znečistily ropu, jsou sloučeniny používané v ke zvýšení těžby z ropných polí a ke zrychlení toku ropy. Než se ale ropa dostane do ropovodu, je potřeba z ní tyto sloučeniny odstranit, protože mohou poškodit rafinerie. Mimo jiné způsobují korozi.

Aby teď ropovod znovu fungoval, je nutné z něj odstranit znečištěnou ropu a uskladnit ji. Pak se dá surovina zředit s čistou ropou. Obchodníci odhadují, že tento proces pro veškerou kontaminovanou ropu v ropovodu Družba může stát desítky milionů dolarů. Zatím stále zůstává nezodpovězena otázka, kdo to zaplatí.

