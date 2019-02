EU se dohodla na kompromisních pravidlech pro plynovod Nord Stream 2

Po formálním schválení v Radě EU a europarlamentu budou mít jednotlivé členské státy následně devět měsíců na to, aby směrnici zapracovaly do národního práva, uvedla agentura Reuters.

Evropská komise navrhla změnu evropské legislativy ohledně přepravy plynu v roce 2017 právě s ohledem na projekt Nord Stream 2, jehož prostřednictvím bude ruský plynárenský koncern Gazprom dodávat plyn po dně Baltského moře do Německa. Nová směrnice má zajistit, že se na plynovody ze třetích zemí budou vztahovat stejná pravidla jako na plynovody uvnitř unie. Mimo jiné tak nebude možné, aby měly totožného majitele a provozovatele.

Berlín se proti chystaným změnám postavil, ale po konfliktu s Paříží, která se minulý týden přidala na stranu menších zemí, jež změnu pravidel v tomto duchu podporují, nakonec nový princip přijal, i když si vymínil zvláštní výjimky.

Plynovod Nord Stream 2 je již téměř hotov a zprovozněn by měl být koncem letošního roku. Zhruba 1200 kilometrů dlouhé potrubí bude z Ruska do Německa ročně dodávat až 55 miliard metrů krychlových zemního plynu. Proti jeho výstavbě protestovaly především ty členské státy EU, které nové potrubí obchází stejně jako původní, od roku 2011 zprovozněný plynovod Nord Stream. Protestují proti němu i Spojené státy, které chtějí do Evropy prodávat svůj zkapalněný plyn.

Evropská komise nyní tvrdí, že dosáhla svého cíle. Poprvé budou v budoucnu platit pravidla EU i pro dálková potrubí, která vedou do EU z jiných států. Například provozovatel produktovodu bude muset umožnit konkurenci využívat potrubní vedení za poplatek. „To je velký pokrok směrem k integrovanému vnitřnímu trhu s plynem,“ komentoval ujednání eurokomisař pro energetiku a ochranu klimatu Miguel Arias Caňete.

Takové podmínky ovšem mohou omezit zisky a zkomplikovat provozovatelům život tak silně, že projekty jako Nord Stream 2 by se teoreticky mohly stát nerentabilními, poznamenala agentura DPA. Německá vláda tomu patrně zabránila, neboť kompromis předpokládá výjimky a zvláštní pravidla, která by dopady tlumila.

Podle údajů z Evropského parlamentu bylo dohodnuto, že nová pravidla budou platit jen na území EU, případně v unijních vodách, nikoli už u výchozího bodu dálkového potrubí, tedy v daném případě v Rusku.

Německo se může v případě Nord Stream 2 s Ruskem poradit, než se rozhodne, zda je výjimka z unijních předpisů nutná, stojí ve sdělení europarlamentu. „Konečné rozhodnutí o výjimce je ale na Evropské komisi,“ stojí také v prohlášení EP.

