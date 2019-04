Konec barev ve Volkswagenu. Automobilka hledá úspory i v kancelářích

Zaměstnanci v německých továrnách automobilky Volkswagen musí tisknout své materiály pouze černobíle. Je to jeden z kroků, který má údajně obrovský potenciál k úsporám. Přechod na elektromobily a digitalizaci výroby si v koncernu vyžádá škrtnutí 5 až 7 tisíc pracovních míst v následujících pěti letech. Odbory se obávají, že v německém autoprůmyslu může do deseti let přijít o práci 75 tisíc lidí.