Jak se dělají skla do mercedesů. Dohled z automobilek u nás máme skoro každý den, říká šéf AGC Steklý

Společnost AGC Automotive Czech loni vyrobila 32,5 milionu skel do automobilů. Je tak jedním z největších výrobců skel pro automobilový průmysl v Evropě. Díky tomu, že patří do japonské skupiny AGC, mohla v minulých letech provést investice do výroby ve výši dvou miliard korun.

Nejnověji dodává boční autoskla pro elektromobil EQC značky Mercedes-Benz výrobce Daimler. Generální ředitel severočeské firmy Luděk Steklý v rozhovoru pro Euro.cz vysvětluje, díky čemu firma uspěla, a co jí naopak brání v tom, aby uspěla ještě více.

Jak si vysvětlujete úspěch vaší firmy u světových automobilek? Naposledy si vás vybral Daimler pro výrobu zadních skel pro nový elektromobil EQC. Čím jste jej přesvědčili?

V Chudeřicích u Teplic se vyrábějí autoskla téměř 100 let. Máme tu obrovskou tradici. I když to by asi pro získání takových zakázek bylo málo. V našem závodě, který je jedním z největších v Evropě, investujeme do nových technologií stovky milionů korun ročně, protože chceme vyrábět špičková skla za konkurenční ceny přesně na míru dle požadavků našich zákazníků.

Důležití jsou i lidé – od operátorů, přes mistry až po lidi ve vývoji, kteří spolupracují přímo s automobilkami na přípravě výroby jednotlivých typů skel. S Daimlerem navíc spolupracujeme již 15 let a to vše je pravděpodobně přesvědčilo, že se jim vyplatí s naší firmou v tomto segmentu růst.

Musíte omezovat výrobu kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků, nebo to není případ vaší společnosti?

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků, především technických oborů je dlouhodobý a pro nás i dost palčivý. Do stavu, že bychom museli omezovat výrobu, jsme se nedostali, ale především loni, kdy byly kapacity výroby plně vytížené, jsme byli na hraně. Snažíme se to ale řešit. Postupně rozšiřujeme technické obory v naší Střední škole AGC, ale také investujeme do robotizace. Snažíme se postupně zařazovat vedle klasických také kolaborativní roboty.

V Česku v posledních letech nejen chybí lidé, ale také roste minimální mzda. Jak se s tím vyrovnáváte?

Růst minimální mzdy, kterou navrhují odborové centrály (odbory chtějí zvýšit minimální mzdu o 1650 korun na 15 000 korun od roku 2020 - pozn. red.) , představuje problém pro celou českou ekonomiku. I když v naší firmě nemáme v realitě tarifní stupně, které se této úrovni blíží, naopak jsme výrazně nad průměrem v Ústeckém kraji, celkově minimální mzda „tlačí“ na úrovně mezd a dynamika růstu mezd je obrovská a mnohdy absolutně nepodložená růstem produktivity práce, který musí jít ruku v ruce s tímto trendem. V tomto bodu se ztotožňujeme se stanoviskem Svazu průmyslu (zaměstnavatelé souhlasí se zvýšením o 800 korun – pozn. red.).

Produktivita zaostává za růstem mezd Hospodářská komora ČR uvedla, že v roce 2018 rostlo hospodářství o 2,9 procenta, mzdy rostly o 8,1 procenta a reálná produktivita práce přepočtená na zaměstnance jen o 1,3 procenta. Od roku 2014 vzrostla minimální mzda o 44 procent, produktivita práce o 11 procent.

Myslím si, že odborové centrály by si měly velmi rychle uvědomit, kde je vlastně naše konkurence na trhu práce ve středoevropském a východoevropském prostoru a že již nyní jsme mnohdy v situaci, kterou jsme doposud neznali. Zahraniční vlastníci totiž začínají ve svých firmách v České republice zvažovat, jestli zde dál investovat nebo zvážit jiný region, jiný model podnikání.

Jak se zvyšuje minimální mzda v ČR Rok Výše minimální mzdy (v korunách za měsíc) 2000 4000 2005 7185 2007 8000 2015 9200 2016 9900 2017 11000 2018 12200 2019 13350

Zdroj: MPSV

Jak se vlastně vyrábí autosklo? Jak dlouho například trvá zhotovení čelního skla a kolika lidem musí projít rukama?

Z plochého skla, které se vyrobí plavením na roztaveném cínu, se nařeže patřičný tvar finálního autoskla, na který se natiskne požadovaný design antény, alarmu či jiného senzoru. Poté se sklo při teplotách nad 600°C ohne v tvarovací peci a zprudka zchladí. Tím získá svoji bezpečností vlastnost. Na toto sklo se potom dle použití přidávají různými technologiemi další komponenty, které zajistí jeho požadovanou funkčnost.

V případě čelních skel a střešních skel se ještě mezi 2 skla vkládají různé druhy fólií, které zajišťují bezpečnost proti proniknutí předmětu dovnitř vozu. Celý proces od roztavení písku, což je nejdůležitější komponenta, až k dodání k zákazníkovi trvá skoro měsíc a určitě jsou to desítky pracovníků, kteří se na něm podílejí.

Jak ovlivní vaši společnost větší důraz automobilek na produkci elektromobilů? Liší se výroba autoskel pro tento druh vozů?

Elektromobily vyžadují lehčí a tenčí sklo s lepšími teplosvětelnými parametry určující vyšší komfort řidiče. Požadavky na bezpečnostní a hlukové parametry jsou přitom pochopitelně stále vysoké. Skloubit toto vše není vůbec jednoduché. Tímto směrem se ubírá bádání nejen našich vývojářů v Chudeřicích, ale v celé skupině skupině AGC.

Jaký výrobce je na skla do svých vozů nejnáročnější?

Všechny automobilky mají obrovské požadavky na kvalitu. Je proto velmi těžké říct, která víc a která méně. Často jsou to velmi specifické požadavky na bezpečnost, přesnost, výkonnost nebo design a estetiku. Pravidelně u nás provádějí audity výroby. Někdy se stane, že každý den v týdnu zde máme auditory z různých automobilek. Tlak každým rokem výrazně roste.

Autoskla proto musí být vyráběna z toho nejkvalitnějšího float skla, které mimochodem vyrábí naše sesterská AGC Flat Glass Czech na jedné z nejmodernějších linek na světě nedaleko nás – v 15 kilometrů vzdálených Teplicích.



Jak váš sektor ovlivňuje důraz na větší počet senzorů a vývoj autonomního řízení?

To je trend, který určitě vnímáme a celá skupina AGC na něj reaguje. Konektivita automobilů, které dokážou přes internet komunikovat s vnějším světem, nás významně ovlivňuje. Promítá se to i do designu struktury autoskla a neustálého nárůstu počtů různých antén, senzorů nebo kamer, na které musí být autoskla připravena. Neustále se zvyšuje tlak na pohodlí řidičů.

I proto jsme vyvinuli a v Chudeřicích vyrábíme největší samozatmavovací panoramatické sklo na světě pod značkou WONDERLITE pro Mercedes. Sklo mění barvu podle intenzity venkovního světla, díky speciální povrchové úpravě chrání před ultrafialovým a infračerveným zářením a také pomáhá regulovat vnitřní teplotu ve voze.

Loni jste vyrobili 32,5 milionu autoskel, kam až může produkce vaší továrny stoupat?

Prostor pro navyšování kapacity stále existuje, ale klíčová je pro nás především kvalita. Na to se soustředíme a do této oblasti směřují především naše investice.

Exportujete 75 procent vaší výroby, preferovali byste rychlé přijetí eura?

Většinu obchodů již nyní realizujeme v euru, ale ano, pro stabilitu a lepší odhady stabilního vývoje by pro takové firmy, jako jsme my, bylo přijetí eura určitě příznivé.

Jak moc vám pomáhá, že jste součástí japonské skupiny AGC?

Jak jsem již zmiňoval, nebýt toho, že jsme součástí skupiny AGC, by bylo jen těžké si představit, že by se v Chudeřicích za posledních šest let investovaly téměř 2 miliardy korun. Jen v loňském roce to bylo 430 milionů korun. V letošním roce dokončíme investici do výroby čelních skel v hodnotě 600 milionů korun.

To jsou částky, které nás drží na špici mezi dodavateli autoskel v Evropě. I díky tomu, že jsme součástí koncernu AGC, jsme schopni se ucházet o zakázky pro všechny největší evropské automobilky. Jde ale o to, abychom byli pro vlastníky i nadále perspektivní a udrželi tuto podporu i do budoucna, protože bez sdílení skupinového know-how, neustálých investic do lidí a technologií nelze v tomto byznysu držet krok s konkurencí dlouho.

