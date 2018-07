FIFA vyčlenila na odměny pro fotbalisty v probíhajícím mistrovství světa v Rusku rekordní částku. Celkem rozdělí 791 milionů dolarů (17,2 miliardy korun). To je o 215 milionů dolarů více než před čtyřmi lety v Brazílii.

O zlatou trofej od začátku bojovalo 32 týmů, nyní zbývá posledních osm. Nejvíce si vydělá samozřejmě ten, který mistrovství vyhraje. Budoucí mistři světa si rozdělí 38 milionů dolarů (824,6 milionu korun). Celkem na odměny týmů jde 400 milionů dolarů.

Zbytek dostanou fotbalové kluby, které hráče na MS uvolnily. Na jejich odměny FIFA vyčlenila 209 milionů dolarů. Dalších 134 milionů dolarů je připraveno na odškodnění klubů při zranění hráčů. A každý účastník MS dostal 1,5 milionu dolarů na přípravu.

Odměny pro týmy na MS v Rusku Konečné umístění Odměna (v mil. USD) Mistři světa 38 Poražení finalisté 28 Třetí místo 24 Čtvrté místo 22 Páté až osmé místo 16 Deváté až šestnácté místo 12 Sedmnácté až třicáté druhé místo 8

Pořádající FIFA má největší příjmy během mistrovství světa z televizních práv. Podle finanční zprávy z roku 2014 měla tržby ve výši 5,72 miliardy dolarů za celý cyklus kvalifikace na MS a samotného šampionátu v Brazílii.

Největší část příjmů generoval právě závěrečný turnaj, před čtyřmi lety to bylo 4,83 miliardy dolarů. Částka z vysílacích práv dosáhla 2,43 miliardy dolarů.

Za reklamu od sponzorů FIFA inkasovala 1,6 miliardy dolarů. Za lístky 527 milionů dolarů, uvedl britský server Verdict. FIFA musí veškeré příjmy jako nezisková organizace rozdělit. Pořadatelská země Brazílie dostala před čtyřmi lety 453 milionů dolarů.

Kolik z peněz od FIFA rozdělí jednotlivé národní fotbalové asociace, záleží na jejich dohodě s jednotlivými hráči. Většinou jde o bonusy za výkony mužstva. Týmy, které se považovaly za favority turnaje, vyplácejí za postup ze skupiny méně než ty, které favority nejsou, připomenul server goal.com.

Například po mistrovství Evropy v roce 2012, kdy český národní tým postoupil ze skupiny do čtvrtfinále (kde vypadl s Portugalskem), fotbalová asociace vydělala 300 milionů korun a hráčům rozdělila asi třetinu.

Angličané koupí luxusní vozy

Anglická reprezentace, která se po dramatickém utkání s Kolumbií dostala do čtvrtfinále, má slíbeny prémie ve výši 5 milionů liber (145,5 milionu korun), pokud celé mistrovství fotbalisté vyhrají. K tomu potřebuje zvládnout ještě tři duely. Na jednoho hráče, kterých je v týmu 23, by připadlo 215 tisíc liber (6,3 milionu korun), napsal deník The Sun.

Někteří reprezentanti Albionu už mají jasný plán, co udělají s bonusy. Třináct z třiadvaceti hráčů si ve spolupráci se společnosti Magnitude Finance plánuje koupit luxusní auta, mezi nimi například Bentley Continental GT, Mercedes Benz AMG G63, Audi R8 nebo nové SUV Urus od Lamborghini.

Obhájci zlata z Německa měli slíbenou ještě větší odměnu: 8 milionů eur (206 milionů korun). Na jednoho fotbalistu by tak připadla částka okolo 350 tisíc eur (9 milionů korun). Ambiciózní tým ale vypadl už v základní skupině, takže hráči vyjdou úplně naprázdno.

Tajnosti kolem ruských odměn

Velkým překvapením šampionátu jsou zatím výsledky domácí reprezentace. Rusko bylo před turnajem považováno za jednoho z outsiderů, přesto dokázalo postoupit ze skupiny a v osmifinále senzačně vyřadilo Španělsko na penalty. Kolik si mezi sebe rozdělí noví hrdinové země, není známo.

Dá se však předpokládat, že ruská fotbalová federace bude k reprezentantům štědrá, i kdyby cesta sborné ve čtvrtfinále skončila. Prezident Vladimir Putin totiž před turnajem vyhlásil za jasný cíl postup ze skupiny, což bylo považováno za smělý plán. Domácí však překonávají veškeré předpoklady a Putin je ve stálém kontaktu s trenérem Stanislavem Čerčesovovem, kterému už několikrát gratuloval.

Odměnu nejen pro fotbalisty, ale pro celý národ pak zvažuje ruský parlament. Ve Státní dumě se objevil návrh, aby ruští občané dostali volný den „navíc“, pokud jejich tým šampionát vyhraje.

„Tento návrh se může a měl by se uskutečnit. Měli bychom vyjít vstříc fanouškům, taková událost se stane jednou za sto let,“ prohlásil předseda sněmovního výboru pro tělesnou výchovu, sport, turistiku a mládež Michail Děgťarjov.

Krach Německa zasáhl Adidas. Dresy musí prodávat se slevou

O odměny se tradičně dohadují hráči afrických týmů s národními asociacemi. Hráči Nigérie dostali prémie před přípravnými přátelskými zápasy na konci května. O přesné podobě bonusů se dohodli s nigerijským svazem už v listopadu 2017. Celkem na odměny svaz vyčlenil 2,8 milionu dolarů (60,8 milionu korun).

Fotbaloví funkcionáři chtěli předejít problémům, ke kterým došlo v roce 2014 během MS v Brazílii. Na něm bojkotovali trénink hráči Ghany i Nigérie, protože nedostali slíbené prémie.

Nigerijští fotbalisté nakonec mohli být rádi, že si bonusy dojednali dopředu. Na šampionátu totiž nepostoupili ze základní skupiny, když je vyřadila inkasovaná branka od Argentiny pár minut před koncem rozhodujícího utkání o postup.

