Největší burza světa s kovy, londýnská LME, začala šetřit původ kobaltu a okolnosti jeho těžby u svých členů. Nepřímo se hovoří zejména o čínské firmě Yantai Cash Industrial. Ta nakupuje kobalt, jenž se používá pro baterie do telefonů i článků pro elektromobily, v Demokratické republice Kongo (dříve Zair), kde se na těžbě podílejí i děti jen sedm let staré.

V africké zemi se těží okolo 60 procent celkové světové produkce kobaltu. Až dvacet procent těžby se vykonává primitivním způsobem, pouze ručně, upozornila organizace Amnesty International.

V doslova hororových podmínkách, v úzkých tunelech, pracují děti, kterým hrozí zavalení i závažná onemocnění plic. Kobalt se pak dostává do výrobků globálních firem po celém světě.

Společnost Amnesty International zdůraznila, že zákazníci by měli tlačit na výrobce, aby prokazovali, z jakých zdrojů kobalt pochází. Nejlépe dopadla firma Apple, nejhůře výrobci Microsoft, Lenovo, Renault. Výrobce iPhonů udělal v tomto ohledu od ledna 2016 největší pokrok v prokazování původu kobaltu.

Hodnocení výrobců podle prokazování původu kobaltu v jejich výrobcích Hodnocení Společnost Maximální snaha Žádná Přiměřená snaha Apple, Samsung SDI Mírná snaha Dell, HP, BMW, Tesla, LG Chem Minimální snaha Sony, Samsung Electronics, General Motors, Volkswagen, Fiat, Chrysler, Daimler, Hunan Shanshan, Amperex Technology, Tianjin Lishen Žádná snaha Microsoft, Lenovo, Renault, Vodafone, Huawei, L&F, Tianjin B&M, BYD, Coslight, Shenzhan BAK, ZTE

Zdroj: Amnesty International

Tento klíčový kov je zásadní pro zvyšování kapacity baterií. Do elektromobilu se na baterie spotřebuje 8 až 12 kilogramů. Nákupy přes burzu v Londýně se staly terčem spekulantů s kovem, protože zájem o něj roste s tím, jak narůstá poptávka po elektromobilech i systémech ukládání energie z obnovitelných zdrojů. Také cena kobaltu šplhala během tohoto roku prudce nahoru a v září dosáhla historických maxim.

Vývoj ceny kobaltu za posledních pět let (v USD za tunu)



source: tradingeconomics.com

Londýnská LME, jedna z nejstarších institucí ve finanční čtvrti City, zahájila podle informací deníku Financial Times vyšetřování toho, kdo z jejich členů obchoduje s kobaltem vytěženým dětmi z nedůvěryhodné Demokratické republiky Kongo.

Burza tento měsíc tajně rozeslala výzvu všem obchodníkům, aby prokázali „odpovědné zdroje“ tohoto kovu. Odpověď vedení 140 let staré burzy očekává do prvního prosince. Londýnská burza je přitom zásadní pro určování cen kovů na celém světě.

Pokud by byl zjištěn ve skladech obchodníků „špinavý dětský“ kobalt, mohlo by to vyvolat neočekávanou reakci trhu, upozornil britský deník. Kobalt vytěžený v Demokratické republice Kongo je zpracováván zejména v Číně.

Obchodníci varují zejména před čínskou firmou Yantai Cash Industrial, jejíž kobalt se objevil na burze letos v létě. Rovněž další velcí těžaři kobaltu, jako je švýcarský Glencore nebo čínský China Molybdenum, působí v bývalém Zairu, používají ale velké důlní stroje.

