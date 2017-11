Pokud si budete na Vánoce přát nejnovější model chytrého telefonu firmy Apple iPhone X, neměli byste zapomínat na to, v jakých podmínkách vzniká. Samozřejmě se nejedná pouze o výrobky společnosti, jež sídlí v kalifornském Cupertinu. Příklad této firmy, jež má nejvyšší tržní kapitalizaci na světě, ale ukazuje na úroveň pracovního prostředí v čínských továrnách obecně. Tyto podmínky dlouhodobě kritizuje newyorská nevládní organizace China Labor Watch (CLW).

Nejhodnotnější veřejně obchodované firmy (v mld. USD) Apple 792 Alphabet 665 Microsoft 569 Amazon 459 Berkshire Hathaway 452

Pozn.: Tržní kapitalizace firem k 29. září 2017.

CLW kritizuje pracovní podmínky dodavatelského řetězce firmy Apple od roku 2011. V říjnu došlo k nepokojům v čínské továrně Wuxi Green Point firmy Jabil, kde se montuje model iPhone 8.

Některé pracovníky firma propustila, jiní nedostali zaplaceno to, co jim bylo slíbeno, protože prodeje iPhone 8 nejsou tak dobré, jak si firma představovala, informoval týdeník Newsweek s tím, že Apple odmítá informace komentovat. Telefony iPhone 8, iPhone 8 Plus a iPhone X byly přestaveny 12. září 2017, prodeje osmičkové řady zůstávají ale za očekáváním.

Většina zákazníků čeká na telefon iPhone X, nebo koupí předchozí model iPhone 7, uvedl analytik firmy KeyBank Capital Markets John Vinh. Na dodání iPhone X se čeká pět až šest týdnů.

Problémy s dodávkami nejdražšího modelu Apple mohou podle CLW souviset i s protesty dělníků, kteří v říjnu zablokovali vchody továrny Wuxi Green Point. Organizace zveřejnila video z 16. října, kdy ostraha bije jednoho z dělníků plaňkou z dřevěného plotu.

V šanghajské továrně Pegatron měl jiný dělník zemřít přímo v kantýně. Podle CLW dělníci pracují v 11hodinových směnách. Za hodinu pobírají plat 1,5 dolaru a bez přesčasů mají 268 dolarů měsíčně (5870 korun), přitom v Šanghaji je průměrná mzda 764 dolarů (16 730 korun). Dělníci spí v místnosti po 12 lidech, k dispozici mají jen studenou sprchu, kterou sdílejí se stovkami jiných dělníků.

I když firma Apple přiznává, že některé pracovní agentury nezaplatily dělníkům to, co slíbily, o hromadné protesty se nejednalo, šlo o „komunikační schůzky“, jež se týkají přechodu na nový pracovní plán. Dělníci nicméně tvrdí, že na ně manažeři pravidelně křičí. „Pracovníci opakují tutéž práci po celé dny. Vedení továrny si jich neváží. Mnoho z nich nepočítá s tím, že bude v takové továrně pracovat dlouhodobě,“ uvedl Li Čchiang, ředitel China Labor Watch.

Podle něj se v posledních letech pracovní podmínky v čínských továrnách příliš nezlepšily, porušování pracovních podmínek je stále časté.

Čínský dělník si tak v továrně Foxconn, jež vyrábí pro Apple telefony, teoreticky ušetří na iPhone X za půl roku, pokud bude týdně pracovat 60 hodin a nebude utrácet za nic jiného, než za jídlo, ubytování a internet.

Plat čínského dělníka firmy Foxconn Celkem 1900 jüanů (286 USD) Strava 450 jüanů (68 USD) Ubytování 160 jüanů (24 USD) Internet 50 jüanů (7,5 USD) Potenciální úspory 1240 jüanů (186,5 USD) Apple iPhone X (256 GB) 1149 USD

Zdroj: Newsweek

Bývalý dělník Te-ťien Ceng tvrdí, že pracovníci samozřejmě nemají drahé telefony Apple nebo Samsung, ale nejlevnější čínské modely. Sám pracoval šest týdnů v šanghajské továrně, kde montoval telefony iPhone 6 a iPhone 7 v rámci studentské brigády.

CLW loni kritizovala pracovní podmínky ve firmách, jež montují telefony pro jihokorejský Samsung, který je největším konkurentem firmy Apple. Porušování pracovních podmínek panuje také u dodavatelů pro firmy Dell, HP nebo Microsoft. „Víme, že žádná jiná firma nečiní tolik co naše, při objevování a vyšetřování problémů a jejich rychlé nápravy,“ brání se kritice mluvčí kalifornské firmy, kterou proslavil po celém světě Steve Jobs.

