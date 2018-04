Nástup jarních teplých dní láká lidi do přírody, ale současně prospívá i nebezpečným klíšťatům. Jejich aktivita pak potrvá zhruba do konce října.

Aktivitu klíšťat předpovídá vždy na nejbližší dny na svých webových stránkách Český hydrometeorologický ústav.

Předpověď aktivity klíšťat vydává od dubna do října každé pondělí a čtvrtek (do 14.00 hodin) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.

Prognóza má 10 stupňů, vzestupně od 1. stupně (malé riziko) až po 10. stupeň s nejvyšším rizikem. ČHMU k předpovědi zároveň přidává doporučení, jak by se měl člověk v přírodě chovat a jakou by měl zvolit ochranu proti klíšťatům.

Co může klíště způsobit Samotné přisátí klíštěte není nebezpečné. Riziko spočívá v tom, že stále více těchto parazitů je infikováno klíšťovou encefalitidou. Jde o virové onemocnění mozku a mozkových blan. Nemoc se může projevovat lehkými bolestmi hlavy a zvýšenou teplotou, ale i prudkými bolestmi, horečkami, dezorientací, ztuhnutím šíje atd. Vyloučit nelze dlouhodobé následky – ochrnutí, poruchy soustředění, snížení intelektu a v krajním případě smrt. Onemocnění se vyvíjí nejčastěji do 7 až 14 dnů od přisátí infikovaného klíštěte. Po dalších 4 až 10 dnech může bez léčby dojít k zasažení mozku. Hospitalizace a léčba v nemocnici je pak nezbytná.

Případů, kdy klíšťata přenesou nemoc na člověka, bylo v roce 2017 nejvíce za posledních pět let – v Česku se nakazilo 687 lidí.

Při pohledu na desetiletou statistiku Státního zdravotního ústavu je ale zřejmé, že nejde o plynulý nárůst v čase, křivka v jednotlivých letech kolísá. Limitujícím faktorem je tu vývoj počasí v daném roce.

Zkušenosti z uplynulých let ukazují, že lidé jsou si rizik spojených s klíšťaty rok od roku více vědomi a mají také větší zájem se proti nim chránit.

Potvrzují to data zdravotních pojišťoven, které vykazují zvýšený zájem Čechů o očkování proti klíšťové encefalitidě v posledních letech.

Nejvíc pročkovaných je mezi dětmi, jež dospělí chrání přednostně více než sebe. Celkem je u nás proti klíšťové encefalitidě očkováno zhruba 20 procent populace.

Příspěvek poskytují všechny pojišťovny

Podle v Česku největší Všeobecné zdravotní pojišťovny, u které je pojištěno téměř 6 milionů obyvatel, se za posledních pět let zvýšil mezi jejími klienty počet zájemců o příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě o 650 % na více než 103 tisíc v roce 2017. Celkem jim pojišťovna přispěla částkou téměř 51,6 milionu korun.

Všechny v Česku registrované zdravotní pojišťovny svým klientům na očkování proti klíšťové encefalitidě přispívají, patří to k jejich stabilním benefitům.

Jednorázový příspěvek pojišťoven se liší. Pohybuje se u dospělých v rozmezí mezi 300 a 1000 korunami ročně, u dětí a mladistvých do 18 let od 300 až do 1500 Kč ročně.

Na tuzemském mohou lékaři zájemcům o očkování doporučit dva druhy vakcín firem i schémat očkování. O schématu rozhoduje, v jakém období zájemce o vakcinaci žádá.

Jak probíhá očkování Obecně platí, že nejvhodnější doba pro očkování je v zimě, ale vakcinaci můžete podstoupit i na jaře. Počítat musíte s tím, že půjde o sestavu tří dávek očkování. Jedna dávka stojí většinou kolem 1000 korun. Základní očkování, užívané zejména v zimním klidovém období, se skládá ze tří injekcí, které se aplikují ve dny 0 (1. vakcina), druhá za 1 až 3 měsíce a třetí za 5 až 12 měsíců po druhé dávce. Po třetí dávce přetrvává ochrana 3 roky. Pro zachování obranyschopnosti je důležité, aby docházelo k pravidelnému přeočkování jednou dávkou po 3 až 5 letech. Na jaře se schéma druhého přeočkování zkracuje nejčastěji na 7 až 14 dní. Dostatečná imunita vzniká asi po 2 až 3 týdnech. Do této doby je zapotřebí se před klíšťaty chránit, jako kdybyste očkováni nebyli. Výrobci garantují vysokou účinnost vakcín přesahující 99 procent. Pravděpodobnost, že se nakazí očkovaný člověk klíšťovou encefalitidou, by tak měla být minimální.

