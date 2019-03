Kdo neskáče, to je Čech. Národ Jiřího Rašky nemá ani jeden funkční můstek

„Byl to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký lidský věk. Malíř a redaktor Ota Mašek skoro omdlel, fotoreportér Jarda Skála přestal fotografovat,“ rozplýval se Ota Pavel. I takhle popsal skok Jiřího Rašky na středním můstku v olympijském Grenoblu 1968. Skokan z Frenštátu tam senzačně dosáhl na zlato a stal se vůbec prvním československým vítězem zimních her.

Skoky a lety se i díky legendárnímu Raškovi a spisovatelskému umu Oty Pavla staly fenoménem, o sport byl zájem a českoslovenští reprezentanti se postupně propracovali do světové špičky.

Ovšem dnes, půlstoletí po slavné olympiádě, připomíná český skok na lyžích spíš jen zaprášený a nefunkční muzejní exponát.

Nejenže reprezentanti nedokážou na mezinárodní úrovni pravidelně bodovat a ve světové konkurenci se ztrácejí, ale – což je ještě zásadnější – v Čechách a na Moravě už nemají ani jeden můstek, kde by mohli v zimě trénovat, natož závodit.

Krize vygradovala první březnový víkend, kdy svaz musel vůbec poprvé v historii uspořádat mistrovství České republiky v zahraničí, jelo se do polského Szczyrku. Doma to prostě nikde nešlo. Současnost zkrátka skokanům nepřeje a všechny její bolesti se zhmotňují na jednom místě – v Harrachově.

Někdo si vytahuje telefon z bundy přímo na lanovce, jiní si pro fotku přijíždějí po sjezdovce. Selfie s harrachovským mamutím můstkem je velmi žádaná. „Pojď, uděláme si závod,“ obrátí se v polštině muž na svého syna. Oba se pak na bývalém obřím doskočišti v těžkých lyžařských botách dají do běhu.

Toto je bez nadsázky jediný účel, který nyní harrachovské ikoně zbyl. Poslední křeč mamuta přišla před pěti lety, kdy se tu konalo mistrovství světa v letech na lyžích. Jenže ani tehdy se kvůli silnému větru příliš nezávodilo. Pamětníci vzpomínají, že žlutý můstek se podařilo zprovoznit hlavně díky zapálení pořadatelů, avšak když se pak do shnilého dřevěného bubnu pod patou stavby propadla rolba, byl to nejen velký trapas, ale především facka pro celý sport, z níž se dosud neprobral.

To ostatně potvrzují i výsledky z nedávného mistrovství světa v klasickém lyžování. Mezi jednotlivci se čeští reprezentanti ani jednou neprobojovali do top desítky. Nejlepším výsledkem bylo patnácté místo Romana Koudelky v klání na středním můstku. „Veřejnost možná čekala lepší výsledky, ale tohle je realita,“ reaguje Jan Baier ze Svazu lyžařů České republiky. „Říkám jen to, že poslední tréninková jednotka proběhla už 28. prosince 2018,“ doplňuje.

Což je poměrně velký zádrhel. U většiny reprezentací – kromě Japonců, kteří v Evropě tráví několik týdnů v kuse – totiž platí, že po víkendových závodech si sportovci zajedou domů a v úterý nebo ve středu udělají několik skoků na domácím můstku takzvaně „na pohodu“. Češi ale musejí na něco takového zapomenout. V republice není nyní ani jeden vhodný můstek, kde by mohli v zimních měsících trénovat. Všechny jsou kvůli špatnému technickému stavu mimo provoz. „V létě od května do října sice doma nějaké možnosti máme, ale v zimě ne,“ popisuje Baier.

Poměrně paradoxně působí, že používat se nedají ani moderní můstky na Ještědu, které kvůli mistrovství světa před deseti lety prošly masivní rekonstrukcí za 730 milionů korun. Podle dřívějších informací je údržba finančně náročná a vyplatí se jen v případě, kdy budou můstky v provozu několik týdnů a ne jen pár dnů v sezoně. Do ceny se započítává nejen chlazení nájezdové stopy, ale i zasněžování či provoz lanovky pro lyžaře.

Nicméně jednání s Tatra Mountain Resort, současným provozovatelem ještědského střediska, prý stále probíhá. „Hledáme cestu, jak to zprovoznit na zimu. Finančně je to ale zatím mimo naše možnosti,“ krčí rameny Baier.

