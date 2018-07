Sokol musí odmítat zájemce o členství. Chybí mu trenéři i peníze na provoz

Sokol byl od svého založení před 155 lety spojován s českou státností a vlastenectvím – právem, v dějinách Sokola se vždy odrážely dějiny země a naopak –, není tedy divu, že novináři začali připisovat pískotu na premiéra symbolický význam.

„Ono to nebylo úplně přesně tak, jak to interpretovala média. Někteří pískali, někteří tleskali. Sokolský spolek žije, část projevila svůj názor a je dobře, že nějaký názor má. Já jsem zvala pana předsedu vlády jako reprezentanta České republiky. Pokud někdo takový přijde na naši vrcholnou akci, znamená to uznání činnosti Sokola a jeho významu pro celou společnost,“ reaguje pragmaticky starostka, která řídí především ekonomický chod sportovní organizace se 160 tisíci členy.

Důležité je pro ni spíše to, že týden, kdy sokolové z celé republiky ovládli ulice a stadion Eden, ukázal absurdnost představy sokola jako staříka ve směšném kroji z Básníků. I když se zdaleka neblíží významu z dob první republiky, kdy měl na konci 30. let jeden milion členů, Sokol je dnes moderní organizací 21. století. A nežije jen z podstaty a slavné historie, jejíž nemovité dědictví je poslání, ale trochu i danajský dar.

Sokol má dnes 160 tisíc členů sdružených v 1063 sokolských jednotách. Začínají mu však chybět střední generace, tedy cvičitelský a trenérský stav. Cvičitelé většinou začnou se svými dětmi a pak vydrží, zároveň se snaží vychovat nové dobrovolníky ze cvičenců – předává se to. „Myslím, že tady systém českého sportu založený na tom, že většinu práce odvedou dobrovolníci bez nároku na adekvátní odměnu, už ale naráží na své hranice,“ dodává Moučková. Řada jednot musela omezit nábory, protože mají plno.

„Nedávno mi říkal starosta ze Sokola Roztoky u Prahy, že museli zastavit nabírání nových dětí, protože už je nemá kdo a kde trénovat. Přitom dětí má v jednotě skoro 500 a zájem je stále obrovský. Snad se s městem domluví na rozšíření stadionu, ale jinde musejí jednoty říci prostě: Omlouváme se, nemáme místo. To je strašná škoda,“ dodává starostka.

Nad možností, že by si Sokol mohl pořídit nějaké nové prostory a sportoviště, se Moučková jen smutně usmívá. Organizace nemá ani dost prostředků na to, aby dokázala udržovat a opravit ty stávající. Sokolský majetek je v průměru sto let starý, což prodražuje i jeho provoz. Navíc řada objektů leží v historických centrech měst, takže jsou pod památkovou ochranou, což znamená dražší opravy.

Celkem je v zemi 750 sokoloven a spolu s pozemky a dalšími sportovišti dosahuje majetek Sokola hodnoty deseti miliard korun. „Pokud bychom chtěli nemovitosti rozvíjet, ne jen udržovat v provozuschopném stavu, pak se neobejdeme bez pomoci od státu,“ krčí rameny Moučková. Problém není jen nikterak závratný obnos ze státního rozpočtu – zhruba 80 milionu korun za rok –, ale nestabilnost systému financování sportu, který se rok od roku mění.

