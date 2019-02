Mamute, otřes se. Proč se města propadají do dluhů?

Schovává se za vysokými závějemi. Oprýskaný nápis „Dílna odborného výcviku I.“ na plechových dveřích. Je to jedna z posledních památek na lesnické učiliště, které v Harrachově fungovalo od poloviny minulého století. V létě roku 2011 vedení Libereckého kraje rozhodlo, že školu zavře. „Ekonomicky se to dá chápat, mám ale pocit, že ne vždy by se mělo přemýšlet pouze v ekonomických vazbách,“ zlobila se starostka Eva Zbrojová.

Budova s okolními dílnami pak několik let pustla. Až loni v květnu se rozběhla rekonstrukce. Uvnitř bývalého učiliště nyní vzniká 21 pečovatelských bytů především pro seniory. Harrachov získal na stavbu státní dotaci 12,6 milionu korun, ale dalších 17,3 milionu si musel půjčit u banky. „Úvěr na pořízení bytů je smluvně uzavřen na deset let. Máme čtyřicetimilionový rozpočet, splátky zvládneme bez většího omezení dalšího rozvoje města,“ počítá Zbrojová.

Mohlo se tedy zdát, že krkonošský areál, kudy v létě i v zimě projdou stovky tisíc turistů, má všechno dobře ošetřené. Jenže před pár týdny se situace změnila. To na radnici dorazil z Hradce Králové rozsudek tamějšího krajského soudu. Podle něj musí Harrachov uhradit více než jedenáct milionů společnosti Auditas S.A. se sídlem v Belize. „Nechceme zcela zastavit další rozvoj města. Proto budeme tuto věc řešit bankovním úvěrem,“ krčí Zbrojová rameny. Harrachov si nyní musí vzít další půjčku, tentokrát to bude šest milionů korun.

A tím nepříjemné počty nekončí. U soudu je další spor, v němž chce ministerstvo financí po městě téměř 17 milionů korun, které muselo před lety zaplatit společnosti J. F. World Brokers. Ta v minulosti přejala úvěr po Agrobance, která půjčila peníze harrachovské sklárně Crystalex. A vzhledem k tomu, že radnice převzala v roce 1993 majetek Crystalexu včetně tehdy zdevastovaného muzea, sbírky skla, tří rozestavěných bytovek a provozního úvěru, chce ministerstvo od Harrachova získat částku, kterou před devíti roky samo poslalo na účet J. F. World Brokers.

Krkonošské středisko pod mamutím skokanským můstkem dobře ilustruje, jak i třicet let po revoluci může radnici dohnat dávná privatizační historie. Harrachov není zdaleka jediným českým městem zatíženým vysokými dluhy. Podle dat ministerstva financí musí s kritickým hospodařením bojovat celkem 456 českých a moravských obcí. Dluh radnic v roce 2017 činil 63,1 miliardy korun.

