Macháček: České ragby dotáhnu na olympiádu

Bez toho, aby měl člověk velké cíle, jakkoliv se mohou zdát pošetilé nebo bláznivé, by lidé nelétali do vesmíru nebo nebyli propojeni neviditelnou pavučinou po celém světě. Platí to i ve sportu, jak potvrdily životní příběhy Zátopka, Sáblíkové nebo Ledecké.

Olympijská vize Honzy Macháčka, který chce pod pěti barevnými kruhy stanout s odvětvím v Česku marginálním, může také vyvolávat shovívavý úsměv. On sám si ale vyzkoušel, že pro Čecha není nemožné dotáhnout to na nejvyšší úroveň i v disciplíně u nás netradiční. Macháček dvakrát hrál za výběr světa Barbarians, prestižní ragbyový dream team.

První kroky ke splnění snu už Macháček udělal. Když u sportovních funkcionářů s plánem na výchovu profesionálů narazil, založil vlastní ragbyový klub, kde začal trénovat mladé talenty. Dalším krokem je vybudování centrální akademie, která bude připravovat ty nejlepší. A kdyby to prý nevyšlo, i ta cesta může být cíl. I díky Macháčkovi teď řada rodičů vodí potomky na sport, na který by před časem ani nepomysleli. V Ragbyové akademii Olymp Praha už hraje 120 malých nadějí.

Jaké to bylo, když jste s ragby začínal?

Asi vás to překvapí, ale v Česku se hraje ragby už od roku 1926, kdy jej přivezl Ondřej Sekora – autor Ferdy Mravence – z Francie. Hezky přeložil pravidla, udělal ale jednu malou chybičku, která se s námi táhne dodnes. Útočníkům se říká backs, což jsou v zahraničí zadáci, u nás se jim říká útočníci. Ale jinak vymyslel hezké názvy jako rváček, vazač, mlýnská spojka, zadák, tříčtvrtka… Já jsem s ragby začal, když mi bylo 15 let, protože ho hrával můj taťka. Ve 22 letech jsem pak odjel na Nový Zéland a až tam jsem se naučil pořádně hrát.

Na Zéland jste se jel učit, nebo už hrát za nějaký klub?

Oboje. Po revoluci sem přijeli Novozélanďané, chvilku hráli za Slávii, skamarádili jsme se a oni mě pozvali k nim. Tady mě vyhlásili hráčem roku, když jsem se ale díval na videa ze světového ragby, viděl jsem, že jsou podstatně dál. Na Zélandu jsem vydržel rok. Dunedin má sto tisíc obyvatel podobně třeba jako Budějovice nebo Pardubice, přitom tam měli deset klubů a každý klub měl A, B, C, D týmy mužů a A, B žen. A to hrají v patnáctičlenných týmech.

Přihlásil jsem se do klubu Pirates, samozřejmě jsem si myslel bůhví, co nejsem. A oni mě na rozřazovacím tréninku šoupli do béčka. Postupně až během sezony jsem se propracovával do prvního týmu. To si myslím je dost vypovídající o stavu tehdejšího ragby u nás. Na turnaji ve Walesu si mě pak všimli skauti z profesionální soutěže. Následně jsem dva roky hrál waleskou profesionální nejvyšší soutěž, pak rok v Anglii, také nejvyšší v Manchesteru, pak zpátky ve Walesu a nakonec ve Francii tři roky v Clermont-Ferrand, což je jeden z nejlepších klubů na světě. Tam jsme hráli finále šampionátu před 80 tisíci lidmi.

Takže jste byl hvězda?

Ono to je relativní, protože tady mě nikdo nezná, což je možná dobře. V Clermontu nás znal každý, to město ragby žilo.

