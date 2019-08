Kanadští vědci mají metodu, jak místo ropy těžit pouze vodík. Oxid uhličitý zůstane v zemi

„Technologie umožní čerpat obrovské množství vodíku a zároveň ponechá uhlík v zemi. V případě komerční těžby předpokládáme, že budeme moci použít současnou infrastrukturu a distribuční řetězce. Cena vodíku by měla být mezi 10 až 50 centy za kilo. To znamená zlomek ceny ekvivalentu benzínu,“ prohlásil šéf kanadské firmy Proton Technologies Grant Strem, jež celou technologii plánuje komercionalizovat. V současné době se cena výroby vodíku pohybuje okolo dvou dolarů za kilogram.

Těžba vodíku by měla probíhat zejména z ropných písků, jež se nacházejí v kanadské provincii Alberta, podobná ložiska má také Venezuela, vysvětlil Ian Gates z University of Calgary, jež drží společně s kolegou Jacky Wangem na tuto technologii patentovou ochranu. Tento způsob extrakce vodíku by ale měl fungovat i pro ostatní ropná pole, i pro ta, která se už nevyužívají.

Vodík oddělený od oxidu uhličitého by byl zelenější variantou výroby energie než současné spalování fosilních paliv. Vědci vysvětlili, že by do ropných ložisek pumpovali kyslík, který by pod zemí vedl k termolýze a rozkladu ropy na vodík a ostatní plyny. Speciální filtrací by byl vytěžen pouze vodík. Asi 5 procent plynu by dále sloužilo k výrobě kyslíku nezbytného pro těžbu.

Prezentace těžby vodíku firmou Proton Technologies:

Strem doplnil, že tímto postupem by odpadla také nákladná rafinace ropy na pohonné hmoty. „Pokud vezmeme jako příklad Albertu, tak při použití této technologie má potenciál zásobovat Kanadu elektřinou dalších 330 let,“ věří nové technologii šéf Proton Technologies.

I když se pilotní projekt zaměřil na těžbu v kanadských podmínkách, Strem očekává zájem o těžbu vodíku z ropných polí po celém světě s tím, jak bude stoupat tlak na odklon od těžby ropy.

Brian Horsfield z výzkumného centra GFZ pro geologické vědy v Potsdami prohlásil, že tato technologie je velmi inovativní, i když se podobné koncepty těžby objevují už od 70. let minulého století. Pokud se technologie osvědčí při testování ve větším měřítku, mohlo by to dát „druhou šanci“ současnému ropnému průmyslu.

