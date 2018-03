Jak se štěpí plynaři. Největší tuzemský dodavatel plynu innogy mění značku i majitele

Společnost innogy podle všeho v brzké době zanikne a největší tuzemský dodavatel plynu získá nového vlastníka. Tím bude konkurenční E.ON, o některé aktivity innogy však údajně má zájem i australský investiční fond Macquarie propojený s EPH Daniela Křetínského.

Změna souvisí s překvapivou dohodou dvou německých energetických obrů E.ON a RWE. Ti minulé pondělí oznámili, že E.ON kompletně převezme dceru RWE innogy. Mateřská firma do innogy před dvěma lety včlenila svá perspektivní, čistá odvětví, tedy obnovitelné zdroje, distribuci a obchod, aby je odstřihla od zátěží, které představují jaderné a uhelné elektrárny. Pod novou značku tehdy téměř kompletně přešly také veškeré tuzemské aktivity RWE i se svými zákazníky.

Jak vyjde česká innogy z aktuální megatransakce, není přitom jasné. „Transakce bude pravděpodobně ukončena v polovině roku 2019. To znamená, že převezmeme akcie innogy od RWE a zároveň dáme nabídky minoritním akcionářům. Převezmeme tedy innogy v podobě, v jaké bude. Do té doby zůstane naším konkurentem, který své vlastní obchody vykonává zcela nezávisle,“ řekla týdeníku Euro mluvčí německé centrály E.ON Barbara Schädlerová.

Zprávy agentury Bloomberg přitom ukazují, že zájemci o některé menší části innogy, mimo jiné ve východní Evropě, jsou. To z německé perspektivy může znamenat cokoli na východ od Aše. Zájemcem má údajně být skupina Macquarie, která se v posledních letech točí kolem všeho, co se v evropské energetice děje. To je zajímavé hned z několika důvodů. Macquarie před rokem získala 31 procent ve společnosti EP Infrastructure spadající pod holding EPH Daniela Křetínského. EP Infrastructure se zaměřuje na veškeré aktivity spojené s přepravou a skladováním zemního plynu, hlavní těžiště jejího působení leží na Slovensku.

Macquarie zároveň drží podíl ve společnosti GasNet, kde má mírně nadpoloviční většinu právě innogy. GasNet spravuje plynovody v celé republice s výjimkou Prahy, jižní Moravy a jižních Čech. Distribuci na jihu republiky pak zajišťuje právě E.ON. Ať už se tedy novým majitelem stane kdokoli, znamená to významné přeskupení sil v tuzemské distribuci plynu.

V případě, že by si E.ON současnou českou innogy podržel, znamenalo by to významné rozšíření řad odběratelů elektřiny na 1,5 milionu zákazníků a stejný počet odběratelů plynu. Společnost by se tak stala suverénní tuzemskou energetickou dvojkou. Celá transakce se neobejde bez důsledného prověření antimonopolními úřady, český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se jí však zabývat nebude. „Případ bude notifikován u Evropské komise, tudíž ÚOHS nebude tuto fúzi posuzovat,“ říká mluvčí úřadu Martin Švanda.

