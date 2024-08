Je libo bungalov v Tatrách či apartmán na Tenerife? Nabízíme podíl už od sta eur a až devítiprocentní zhodnocení, láká Rajnoch z InvestBay

Aktuální nabídka InvestBay čítá hned několik zajímavých objektů. Konkrétně se jedná například o bungalovy na Slovensku v těsné blízkosti tamního zábavního parku Tatralandia, apartmány ve španělské Marbelle na Costa del Sol či na kanárském ostrovu Tenerife. V minulosti ale startup investoval rovněž do nemovitostí v rezortu Zelena Punta v Chorvatsku či do apartmánů na Lipně. A další zajímavé projekty jsou dle šéfa a zakladatele zmíněné platformy v jedné osobě aktuálně v přípravě.

Vaše společnost se specializuje na investice do nemovitostí prostřednictvím tokenů. Co si mám pod tímto pojmem ale vlastně představit? Na první pohled to zní totiž trochu komplikovaně.

Snažíme se, aby byl celý proces pro uživatele co nejjednodušší. Výnosy a chování investice skrze naši platformu jsou stejné, jako když si koupíte nemovitost celou. Pořizujete si ale jen podíl. A právě ten reprezentují tokeny.

Přemýšleli jste někdy o pořízení nemovitosti v zahraničí? Ano

Ano, ale jen v rámci podílového spoluvlastnictví

Ne

Důležité každopádně je, že pokud investor nechce, nemusí tento aspekt nijak řešit. Blockchain vnímáme spíše jako technologii na pozadí, která ale přináší určité výhody, například transparentnost, kdy má investor přesný přehled o počtu tokenů vydaných pro každou nemovitost, a také se s ním pojí výhody do budoucna – plánujeme spouštět sekundární trh, na kterém bude možné s tokeny obchodovat.





Popište mi prosím vlastními slovy, jak celý proces investice probíhá.

Nejprve vytipujeme a vybereme vhodnou nemovitost, která nabízí zajímavý výnos jak z hlediska zhodnocení, tak z nájmu. Provedeme důkladnou due diligence, a pokud je vše v pořádku, tak teprve poté nabídneme nemovitost investorům k investování. Investoři si pak vyberou dle své vlastní strategie nebo osobních preferencí, která nemovitost nebo lokalita se jim líbí, určí si výši podílu, který chtějí investovat, a zainvestují ho. Jakmile vybereme celou částku, nemovitost od developera koupíme a staráme se o její provoz. Investoři se pak již nemusí o nic starat, pouze jim na účet pravidelně chodí výnos každý měsíc, a to až do doby, než se nemovitost prodá.

A jak to funguje, když se danou částku vybrat nepodaří? Stalo se vám už někdy něco takového? Respektive jaké důsledky to má pro investora, jenž do dané nemovitosti své finanční prostředky už vložil?

V případě, že se nepodaří vybrat danou částku, vrátí se investované peníze zpět investorům. Nemusí se tak obávat, že by o své peníze přišli. V minulosti jsme tuto variantu použili jednou, a to u první nemovitosti, kterou jsme spouštěli v rámci MVP (Minimum Viable Product, česky minimální životaschopný produkt – pozn. red.) a neodpovídala následnému zaměření na zahraniční nemovitosti. Jakmile jsme ale přešli do „ostrého“ provozu platformy, tak se toto již nestalo a všechny příležitosti se profinancovaly.

Outstream Placeholder

Investice pro každého

Od jaké částky mohou lidé do vámi nabízených nemovitostí investovat?

Koncept mikroinvestic umožňuje investorům získat podíl na nemovitosti s relativně nízkým kapitálem, což otevírá dveře k trhu s nemovitostmi širšímu spektru lidí. Nabízíme příležitost investovat již od 2500 korun, nebo ekvivalentu 100 eur, do vybraných nemovitostí. Průměrně naši klienti investují okolo 20 tisíc korun.

A jaký je očekávaný výnos?

Očekávaný výnos se liší v závislosti na konkrétní nemovitosti. V nabídce máme projekty se zhodnocením okolo osm až devět procent.

Na jak dlouho lze prostřednictvím InvestBay investovat? Je zde nějaká hranice?

Investice jsou vypsány na pět nebo deset let. Cílem je, aby si každý investor mohl se svým podílem nakládat libovolně, aniž by musel brát v potaz ostatní investory. A právě proto připravujeme sekundární trh nebo napojení na jiné burzy, které již vznikají a budou umožňovat nákup a prodej různých aktiv, bez ohledu na to, kdo je jejich vydavatelem nebo čím je hodnota krytá.

Existuje i horní strop toho, do jak velkého podílu lze investovat? Jinými slovy, může investor vlastnit i celou nemovitost najednou?

Horní strop podílu neexistuje, maximální hodnota investice je prakticky vždy omezena volnou zbývající částkou v rámci dané příležitosti. Investicím věříme, a z toho důvodu do nich vždy i sami investujeme, na trh tedy při spuštění nejde 100 procent volné kapacity.



Koupíš podíl, dostaneš slevu „na dovolenou“

Kolik má v současnosti InvestBay investorů?

V současné době aktivně investuje skrze platformu již 350 investorů. Registrovaných osob pak máme přibližně dva a půl tisíce.

Jaká byla nejvyšší dosud realizovaná investice? A kolik bylo dosud proinvestováno celkově?

Nejdražší nemovitostí byl apartmán v Marbelle v ceně okolo devíti milionů korun. Tuto investiční nabídku jsme opakovali a nyní máme v nabídce již druhý apartmán ve stejném komplexu. Nejvyšší částka od jednoho investora do jedné nemovitosti činila v korunách 1,7 milionu. Celkově byl proinvestován již jeden milion eur.

Máte v nabídce i nějaké opravdu nevšední a zajímavé nemovitosti?

V nabídce máme v tuto chvíli nabídky ve Španělsku a na Slovensku u Tatralandie, která je zajímavá nejen z investičního pohledu, ale ještě si vedle toho můžete užít skluzavek a vodního parku. Poslední z nově otevřených příležitostí je apartmán na Kanárském ostrově Tenerife.

Jaký z trhů, na nichž InvestBay působí, je v očích Čechů ten nejatraktivnější? Jak moc velký mají zájem o investování do nemovitostí v zahraničí?

Z našeho nedávného průzkumu „Jak Češi investují?“, který jsme realizovali v dubnu skrze agenturu Instant Research, vyplynulo, že Češi jako nejvíce atraktivní považují nemovitosti v tuzemsku. Dále jsou to trhy, které velmi dobře znají nebo k nim mají vybudovanou citovou vazbu, a to především stran turismu. Jedná se o oblíbené Chorvatsko, Španělsko nebo také Rakousko.

Kolik lidí se obvykle na jedné nemovitosti podílí?

U již profinancovaných nemovitostí se jednalo o rozsah 120 až 180 investorů na jednu nemovitost.

Mají tito lidé možnost nemovitost, do níž se rozhodli zainvestovat, také navštívit například za účelem dovolené?

Ano, lidé, kteří skrze platformu investují, mají možnost se slevou navštívit jakoukoliv nemovitost, kterou máme v nabídce. Pokud tedy například investují do nemovitosti v Chorvatsku, mohou navštívit i tu ve Španělsku.

V hledáčku je Velká Británie

Jak se daří vaší platformě jako takové? S jakými finančními cíli jste vstupovali do letošního roku a jak moc se je daří naplňovat?

Do konce roku 2024 jsme plánovali dosáhnout přibližně 1,7 milionu eur v profinancovaných nemovitostech. V současné době jsme na úrovni mírně přesahující 50 procent tohoto cíle. Je důležité zmínit, že cesta k tomuto cíli není lineární a podíl jednotlivých měsíců na investované částce se dosti liší. Nicméně, původně jsme očekávali, že tohoto milníku dosáhneme později.

Když teď klesají úroky, mají lidé tendenci investovat skrze platformy, jako je ta vaše, o to více? Nebo právě vzhledem k tomu, že jde o trochu jiný typ nemovitostního investování, na vás tato skutečnost příliš velký vliv nemá?

Pozorujeme mírně zvýšený zájem, ale spíše bych řekl, že klesající úroky zásadní vliv nemají. S klienty se na toto téma aktivně bavíme a zjistili jsme, že investování skrze InvestBay vidí opravdu jako investici do nemovitostí, která je jim pouze zpřístupněna prostřednictvím platformy. A právě tento aspekt je pro ně zajímavý. Je nicméně pravdou, že nyní vstupuje na trh větší část peněz, která hledá vhodnou alokaci, a to je zejména ta ze spořicích účtů. Základní motivace našich investorů ale zůstává, a je jí investice do nemovitostí jako taková.

Chystá se v dohledné době v InvestBay nějaká zásadní novinka? Ať už je řeč o expanzi na nové trhy, vstupu nějakého významného investora, nějaké nové služby a tak…

Život startupu je pestrý a neustále se něco děje. Nové strategické investory do platformy jsme oznamovali poměrně nedávno, chystáme ale další investiční kola a jednání probíhají v podstatě neustále. Co se týká zahraničních trhů, tak ano, zjišťujeme aktivně i tyto příležitosti. V současné chvíli je nejreálnější expanze do Spojeného království, ale samozřejmě bude záležet i na naší současné spolupráci s investory a na investicích.