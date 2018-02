Dotační králové v poločase: Nejvíc z EU vyčerpá provozovatel sítě ČEPS

Říkají vám něco jména firem Soma, Variel či Fermat CZ? V seznamu dvaceti nejúspěšnějších žadatelů o evropské dotace z řad privátních firem lze narazit i na poměrně neznámá jména. Horní dvacítka je poměrně pestrá. Střídají se zde méně známé podniky s těžkými vahami českého byznysu.

Navzdory omezenému přístupu k eurofondům, který mají velké podniky v současném sedmiletém rozpočtovém období, se i na ně dostalo. Pokud dáme stranou státem vlastněný ČEPS a polostátní ČEZ, z ryze soukromých firem inkasují nejvíc peněz dopravní skupiny Arriva a Cidem Hranice spolu s energetickým holdingem EPH. Tito příjemci mají z unijních fondů získat řádově stamiliony korun.

V první dvacítce však nechybějí ani největší soukromé korporace u nás, konkrétně Agrofert spojený s nynějším premiérem v demisi Andrejem Babišem či výrobce kolejových vozidel Škoda Transportation, který miliardáři Tomáš Krsek, Michal Korecký a Marek Čmejla v současnosti prodávají. Na prodej je také další velký příjemce eurodotací – vyhledávač levných letenek Kiwi.com.

Nejvíce pozornosti na sebe strhávají největší firemní skupiny. Tak třeba právě Agrofert, který jeho dlouholetý šéf a vlastník Andrej Babiš kvůli politické kariéře „zaparkoval“ do sveřenského fondu, získá z unijních peněz celkem 264 milionů korun. Skutečný výsledek může být ještě vyšší, protože co se týká čerpání eurofondů v období let 2014 až 2020, je zatím rozdělena jen polovina peněz.

Zmíněnou částku budou čerpat celkem čtyři firmy z holdingu Agrofert. Stomilionovou dotaci získala firma Pekárna Zelená louka na výrobu „inovativního“ toastového chleba. Další peníze čerpá Výzkumný ústav organických syntéz (celkem 75 milionů), Wotan Forest (dotace 61 milionů korun na nový zdroj spalující biomasu) a Navos (28 milionů korun na odstranění staré ekologické zátěže).

Skupina ČEZ má inkasovat celkem 557 milionů korun. Největší dotace se týká ekologizace provozu Elektrárny Mělník I, na kterou unijní fondy přispějí částkou 394 milionů korun. S veřejnou podporou se ČEZ pustit též do výstavby nového korporátního datového centra v Tušimicích na Chomutovsku. Celkem se jedná o projekt za 450 milionů korun, jednu čtvrtinu nákladů má zaplatit Evropská unie.

Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského se s veřejnou podporou pouští do druhé etapy ekologizace provozu kotlů Elektrárny Opatovice na Pardubicku. Dotace ve výši 385 milionů korun pokryje více než polovinu celkových nákladů. „Důvodem přípravy realizace druhé etapy ekologického programu jsou zpřísněné limity BREF pro emise oxidů dusíku a síry, které by měly vejít v platnost v roce 2021,“ dodává mluvčí elektrárny Martin Sýkora.

Vůbec největším příjemcem dotací v sektoru energetiky je státem vlastněný provozovatel páteřní přenosové soustavy ČEPS. Ten na projekty v oblasti posilování a obnovy sítě získá celkem 644 milionů korun. To je pro spotřebitele energie dobrá zpráva – o to méně ve výsledku zaplatí v regulovaných platbách za elektřinu.

Celý článek najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 26. února. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro