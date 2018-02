Jak omezit emise: řidiči mají platit za použití silnice ve špičce

Behaviorální ekonom z Kolína nad Rýnem Axel Ockenfels tvrdí, že veřejná doprava ve městech poskytovaná zdarma znečištění vzduchu nevyřeší. „Pokud zavedete hromadnou dopravu zadarmo, abyste omezili individuální dopravu, je to něco podobného, jako dotovat ceny Coca-Coly, abyste snížili spotřebu alkoholu,“ řekl ekonom německému deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung. I když začne více lidí používat veřejnou dopravu, úměrně se tím používání automobilů nesníží.

Jízda autobusy a vlaky zadarmo naopak může podle něj způsobit pravý opak, než co se očekává. Přetížená veřejná doprava v konečném důsledku způsobí, že více lidí ráno sedne do auta, aby využili volné silnice. Připodobňuje to k jo-jo efektu známého u redukčních diet. „Jednoduchou pravdou zůstává, že pokud na silnicích není nastavena spravedlivá cena z pohledu nákladů, je poptávka vyšší než nabídka a veřejná doprava zdarma na tom nic nezmění,“ dodal Ockenfels.

Jedná se zejména o negativní externalitu v podobě znečištění vzduchu, kterou řidiči aut neplatí. Proto by bylo nejlepším řešením přenést na řidiče tuto povinnost v podobě finanční zátěže.

„Problém je v tom, že motoristé neberou v úvahu svůj podíl na znečištění ovzduší a vytváření dopravního přetížení na určitém místě v daném čase,“ vysvětlil Ockenfals. Současný systém používání silnic je neúčinný a také nespravedlivý vůči těm, kteří autem ve městě nejezdí.

Současné moderní technologie podle něj už mohou vypočítat spravedlivou cenu za použití silnice ve městech v různém čase a místě. Takové řešení by vedlo okamžitě ke zlepšení vzduchu v místech, kde je nejvyšší provoz.

Blog Jana Brože:

Návrh německé vlády na zavedení veřejné dopravy zdarma vyvolal nesouhlas německých měst, zejména argumentují nedostatkem financí. Německý svaz dopravních firem VDV uvedl, že nyní firmy dostávají za prodej jízdenek 12 miliard eur ročně (305 miliard korun). Druhou polovinu na provoz dostávají z veřejných rozpočtů. Pokud by byla doprava zdarma, vyžadovalo by to posílení spojů ve veřejné dopravě, což by si vyžádalo další prostředky daňových poplatníků.

Německý klub pro dopravu VCD, který je považován za ekologickou variantu autoklubu ADAC, navíc upozornil na riziko , že lidé, kteří po městech chodí pěšky nebo jezdí na kole, by rovněž přešli na MHD, pokud by byla zadarmo.

Německá vláda zatím slíbila pilotní projekty dopravy zdarma v Bonnu, Essenu, Herrenbergu, Reutlingenu a Manhhaimu, aby uklidnila evropského komisaře pro životní prostředí Karmena Vellu. Komisař kromě Německa kritizoval také Českou republiku, že neplní evropskou legislativu v oblasti ochrany ovzduší.

