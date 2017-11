Sebevědomí rodákovi z jihoafrické Pretorie rozhodně nechybí. Má velkolepé sny, například zemřít na Marsu, a to ne při přistání. Jeho víru ve vlastní schopnosti ilustruje příhoda z roku 1999, kdy Musk zcela zdemolovat tehdy nejrychlejší prodávaný vůz McLaren F1. Tehdy vezl parťáka z firmy PayPal Petera Thiela. Nikomu se nic nestalo, Musk ale přiznal, že si sporťák nepojistil, protože nevěřil tomu, že by jej mohl nabourat.

Jaká byla podnikatelská cesta Elona Muska? O jeho podnikavosti svědčí to, že už ve 12 letech naprogramoval videohru, kterou v roce 1984 prodal za 500 dolarů.

Jeho první firma byla Zip2, již založil se svým bratrem Kibalem v roce 1995, když mu bylo 24 let. Chtěl udělat internet lepším. Spojil registr firem s mapami, propojil dvě databáze a vytvořil něco na způsob dnešních Google Maps. Firmu získala v roce 1999 společnost Compaq za 307 milionů dolarů, Musk si z obchodu odnesl 22 milionů dolarů za svůj sedmiprocentní podíl.

V roce 1999 založil firmu x.com, jež se později spojila s firmou PayPal Petera Thiela. Musk tehdy prohlásil, že chce změnit dosavadní sféru bankovnictví a vybudovat internetovou banku. I když se mu to úplně nepodařilo, PayPal změnil navždy internetové platby.

V roce 2002 koupila PayPal firma eBay za 1,5 miliardy dolarů, Musk z obchodu získal 165 milionů dolarů. Letos si jeden z nejznámějších podnikatelů světa opět koupil doménu x.com za nezveřejněnou cenu s tím, že pro něj má velkou emoční hodnotu.

Thanks PayPal for allowing me to buy back https://t.co/bOUOejO16Y! No plans right now, but it has great sentimental value to me.