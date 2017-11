Hyperloop byl před několika lety jen futuristickou vizí, kterou zpropagoval Elon Musk. Svou vizi dopravy představil v roce 2013.

Nyní řada firem bojuje o to, aby postavily funkční vysokorychlostní dopravní systém. O světové prvenství bojuje Hyperloop One, Hyperloop Transportation Technologies, TransPod, Hardt Hyperloop, Boring Company a další.

Existují ale i další nápady, které mohou změnit dosavadní způsoby našeho cestování po Zemi. Podívejte se na některé z nich.

Nadzvukové civilní letouny Boom Technology

V roce 2003 přestal létat Concorde, jenž pravidelně přepravoval cestující přes Atlantik nadzvukovou rychlostí. Myšlenku nadzvukové osobní letecké dopravy chce oživit firma Boom Technology. Letoun dosahující rychlosti Mach 2,2 pojme 55 cestujících. Firma je hodlá přepravovat po celém světě.

Jak se stavěl Concorde:

Let z Berlína do Šanghaje by se z 10 hodin zkrátil na čtyři. Výrobce z Denveru v Coloradu spolupracuje se společností Virgin Galactic miliardáře Richarda Bransona. Na konci roku 2016 představil prototyp XB-1 Baby Boom pro dvě osoby. Testování má začít v roce 2018.

Raketou kolem Země: SpaceX BFR

Sám Elon Musk kanibalizuje na svém nápadu hyreploopu. Představil další plán osobní přepravy, jímž je raketa Big Falcon Rocket (BFR), jež má také sloužit jako dnešní letadla. Po oběžné dráze Země vás přepraví z jednoho místa na druhé.

Vývoj raket firmy SpaceX:

Do hodiny se tak můžete dostat kamkoliv na naší planetě. Maximální rychlost rakety je 27 tisíc kilometrů za hodinu. Tato raketa firmy SpaceX má také dopravit lidi na Mars. Zkušební let se má uskutečnit v příštím roce.

Magnetický vlak: SCMaglev

Konkurence hyperloopu existuje v podobě konceptu už přes sto let. Magnetický vlak pohybující se na polštáři magnetického pole.

Na něm od 70. let minulého století pracuje japonská firma SCMaglev. Trasa mezi Tokiem a Nagojou má být hotova v roce 2027. V testech vlak dosáhl rychlosti 603 kilometrů za hodinu. V Šanghaji vlak této technologie přepravuje lidi z letiště do centra. Na 30 kilometrech dosahuje maximální rychlosti 420 km/h.

Americké konsorcium The Northeast Maglev chce technologii přenést do Spojených států. Z Washingtonu DC do New Yorku by jízda měla trvat hodinu.

Osobní hyperloop: Arrivo

Inženýr Brogan BamBrogan stál do poloviny roku 2016 za projektem Hyperloop One. Nyní pracuje na konceptu Arrivo, který založil v únoru 2017.

Sám připouští, že byl technologií hyperloop inspirován. Trubkami mají jezdit kapsle, jež připomínají více osobní automobily než vlaky. Tato hybridní auta mají umět jezdit po silnici i tunely pro hyperloop.

Železnice i letadlo: Clip-Air

Tým vědců ze švýcarského technologického institutu v Lausanne pracuje od roku 2009 na konceptu spojení železnice a letadla. Lidé by mohli nasednout do železničního vagónu v Bernu a vystoupit z něj v Sydney.

Zatím sci-fi, podle týmu z Lausanne do deseti let realita

Transport přes oceán mají umožnit modulární kapsle přenášená letadlem. Po přistání by kapsle pokračovala po železnici. Tým věří, že projekt může být do deseti let realizován.

