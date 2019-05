Investor Veverka: Nejen Kiwi snáší zlatá vejce

Proč se Veverkova firma jmenuje Touzimsky Kapital?

Toužimský je rodné příjmení mojí maminky, která zemřela koncem roku 2010. Já jsem krátce na to odcházel z Českých drah a zakládal firmu, tak jsem ji pojmenoval po ní. Druhou věcí je, že jsme s Irenou Valentovou zakládali firmu ve Švýcarsku, protože jsem myslel, že budeme dělat především byznys kolem bankovnictví. V Curychu také žije část mé rodiny s tímto příjmením. Proto vznikla i ta německá verze jména.

Jaký byl důvod vrátit se ze Švýcarska do Prahy?

My jsme tam ten byznys vlastně ani nezačali dělat. Přišel náš vstup do BigBoardu. Navíc ve Švýcarsku začaly banky dělat věci, které nám nedávaly smysl, a bylo zjevné, že nechtějí, aby tam chodili Češi se svým kapitálem.

Vystudoval jste konzervatoř a jste hudebník. Jak se z pozounisty stane byznysmen?

To jednou končila plesová sezona a najednou jsem neměl co na práci. Chodil jsem přitom ještě do školy. Šel jsem do personální agentury, kde mně dohodili práci v kanceláři u generálního ředitele Nestlé. Nakonec jsem tam zůstal dva roky. Hrál jsem dál, ale viděl jsem, jak náročné je živit se muzikou a nebyl to způsob života, jaký jsem chtěl žít.

A tak potom přišel Oskar, později Vodafone. Následně dva roky v Hradeckých pekárnách. Oboje bylo náročné na cestování. De facto jsem seděl čtyři roky v autě. Měli jsme fabriku v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Chebu, ve Varech a Praze. Pak následovala pro mě zlomová práce pro Citibank, kde jsem dělal privátního bankéře a poznal spoustu hodně bohatých a zajímavých lidí. Pak přišly České dráhy a po nich privátní byznys. Ale na pozoun si ještě občas zahraju i na koncertech.

