Kiwi pokračuje v rychlém růstu. Loni prodalo o polovinu letenek více

V době světového růstu letecké dopravy zaznamenala společnost nárůst globálního prodeje letenek meziročně o 47 procent, napsal web E15. Zatímco v roce 2017 tvořily 70 procent prodejů jednosměrné letenky, loni to bylo 60 procent a zbytek byly letenky ostatního typu.

Prodej nejvíce rostl u cest na španělská letiště, a to o 90 procent, na italská letiště o 85 procent a na britská o 70 procent. „Češi nejvíce nakupovali letenky do Prahy, Londýna, Barcelony, Říma a na Mallorku. Podobné je to s letenkami objednanými s odletem z Česka. Tam vedl Londýn, Barcelona, Řím, Paříž a Milán,“ řekla deníku mediální zástupkyně společnosti Nina Černá.

Kiwi.com v roce 2017 meziročně více než dvojnásobně vzrostl obrat na 700 milionů eur (17,7 miliardy korun). Kromě prodeje letenek se firma zabývá i prodejem jízdenek na vlaky a balíčky dopravců i hotelovým ubytováním. Firma zaměstnává v Brně téměř 1000 lidí a na devíti místech světa pro ni pracuje několik set lidí.

