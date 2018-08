Nezištná nabídka? Kapsch nabízí Česku svůj mýtný systém. Je to pro vás výhodné, tvrdí

Společnost Kapsch svůj systém Česku oficiálně nabídla už v minulosti. Dosud to ale osobně neučinil její šéf Georg Kapsch. Stalo se to až teď, ve chvíli, kdy vrcholí potíže s tendrem v objemu 10,75 miliardy korun, který vyhrál konkurent firmy Kapsch. „Je mnohem levnější používat to, co už vlastníte. Budeme vás z technického hlediska v budoucnu podporovat, stejně jako podporujeme i Rakousko. A to je celé,“ řekl v rozhovoru pro týdeník Euro Georg Kapsch.

Poukázal tak na systém, který funguje v Rakousku, kde mýto vybírá státní firma Asfinag. Že to není myšlenkám ministerstva dopravy vzdálené, potvrzuje už dřívější vyjádření šéfa resortu Dana Ťoka. Ten letos v dubnu na Žofínském fóru řekl, že jeho úřad neopustil myšlenku na převod Ředitelství silnic a dálnic na akciovou společnost, což by byl první krok k proměně této státní organizace po vzoru Rakouska.

Georg Kapsch

Pro společnost Kapsch by jednorázový prodej znamenal výpadek budoucích příjmů z českého mýta. Pokud by se se státem firma dohodla, prodala by mu své know – how a zázemí. Brány už státu patří. Cena za prodej by se mohla pohybovat mezi 200 až 400 miliony korun. „Samozřejmě by nám dramaticky klesly tržby, ale tak to prostě chodí, to je život,“ uvedl Georg Kapsch.

Pro jeho firmu by to byla alespoň malá záplata poté, co neuspěla v miliardové soutěži o to, kdo bude provozovat systém po roce 2019. Neznamená to ovšem, že by se vzdávala. Nezávisle na výsledcích tendru, nabídla státu ještě nižší cenu než vítězné konsorcium, za jehož částí stojí nejbohatší Čech Petr Kellner.

Situace ohledně případného nástupce Kapsche není dobrá. Tendr má sice vítěze, ale antimonopolní úřad zakázal ministerstvu dopravy podepsat smlouvu. Výsledek soutěže už jednou zrušil, ale po podání rozkladu ministerstvem dopravy řekl šéf ÚOHS Petr Rafaj, že jeho úřad průběh soutěže ještě jednou prozkoumá. Vzhledem k tomu, že se systém musí několik měsíců testovat a přecházet z jedné firmy na druhou, je nejvyšší čas situaci vyřešit.

Pokud by žádné rozhodnutí nepadlo, od prvního ledna 2020 hrozí, že by systém zůstal nečinný a stát by musel kamionům natisknout dálniční známky. Znamenalo by to miliardové výpadky.

Celý rozhovor s Georgem Kapschem vyjde v pondělí 3. září v týdeníku Euro.

O tendru na mýto dále čtěte: