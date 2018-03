Zatímco Svaz průmyslu i krajští hejtmani vedou boj za to, aby stát nezavedl na 900 kilometrů silnic první třídy mýto, dokumenty ministerstva dopravy ukazují, že je možné jít ještě mnohem dál. Státní kase se může vyplatit dokonce téměř pět tisíc kilometrů silnic první třídy plus více než deset tisíc kilometrů silnic druhé třídy. Přinést by to mělo navíc 2,5 miliardy korun ročně. Plánovaných 900 kilometrů bude znamenat zhruba 1,1 miliardy navíc.