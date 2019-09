Rychle našetřit a do důchodu: nic si neodpírám, říká nejznámější německý frugalista

Není zrovna moc stránek, které by nabízely postup výroby levného domácího mýdla hned vedle sofistikovaných tipů daňové optimalizace kapitálových výnosů. Blog Olivera Noeltinga z Hannoveru takovým místem je. Třicetiletý vývojář poskytl za poslední rok a půl desítky rozhovorů a pravidelně je zván jako řečník na nejrůznější konference o finančním plánovaní.

Díky svému webu Frugalisten.de je totiž jednou z nejviditelnějších tváří hnutí, které vzniklo během krize v USA a nyní zachvátilo Německo. Frugalistům neboli příznivcům životního stylu FIRE (Financial Independence, Retire Early, čili Finanční nezávislost, brzký důchod) jde zjednodušeně řečeno o co nejrychlejší dosažení finanční nezávislosti a opuštění pracovního koloběhu díky úspornému životnímu stylu a chytrým investicím.

Třicátník Oliver Noelting se stal frugalistou před šesti lety. „Představa, že bych příštích čtyřicet let dělal každý den tu samou práci, se mi moc nelíbila,“ řekl týdeníku Euro. Ve svém detailním plánu – a dlouholetý plán příjmů a výdajů hraje v životě frugalistů zcela zásadní roli – si svůj věk pro odchod do důchodu nastavil velmi velkoryse už na čtyřicáté narozeniny.

Spočítal si, že do té doby musí mít naspořeno a nainvestováno 400 tisíc eur, tedy zhruba 10,5 milionu korun. Výnosy z úspor, které vkládá do indexových fondů, by mu pak měly vystačit na zbytek života v případě dlouhodobého čtyřprocentního průměru, což považuje za realistické. K dosažení tohoto cíle mu stačí pracovat jen 30 hodin týdně.

Za tímto účelem si až donedávna dával stranou dvě třetiny příjmů, nyní už jen o něco málo více než polovinu. Příčinou je hlavně skutečnost, že se stal otcem. Ale také třeba relativně drahá dovolená na lodi na Baltu, kterou si letos s partnerkou dopřál. Noelting není žádný asociál, který by den zasvětil honu slevových akcí, naopak. Navzdory šetrnému životnímu stylu nevypustil ze svého života nic, po čem by toužil či to potřeboval.

Jeho recept je v zásadě prostý: dovolená na Balatonu místo v Thajsku, kolo místo auta, nakupovat použité věci na internetu a nepotřebné tam zase prodávat, rozbité sám opravovat. Jídelníček by se pak měl zakládat na levných, ovšem výživných surovinách, jako jsou luštěniny, těstoviny, rýže či mrkev.

Občas se tak chová každý. K dosažení předčasného důchodu je však nutné se pravidel po léta konsekventně držet.

Jak jste se stal frugalistou?

Přes známé jsem se dostal k blogu Mr. Money Mustache, což je nejznámější postava hnutí FIRE, tedy Financial Independence, Retire Early. Došlo mi, že je to něco, co chci také dělat. To bylo před šesti lety, tehdy jsem ještě studoval a žil relativně skromně. Vyšel jsem s pár stovkami eur měsíčně. Došlo mi, že v tom můžu pokračovat, většinu příjmů dávat stranou a nemuset pracovat až do 67 let. Začal jsem si vést domácí účetnictví a zajímat se o investice do akcií a fondů.

Do čeho úspory vkládáte?

Do indexových fondů, které investují peníze do celého akciového trhu. Nepřímo se tedy podílím na čtyřech, pěti tisících největších firmách světa. Výhoda je, že svou investici mohu relativně snadno diverzifikovat přes celý svět a poplatky jsou relativně nízké. Netuším, jak je tomu v Česku, ale bankovní poplatky v německých bankách jsou strašně vysoké.

Kolik času vám zabere starost o portfolio?

Úplně na začátku jsem přečetl asi tři knihy, abych se seznámil se základními pravidly. Pak jsem si otevřel online konto u jedné z bank a vyhledal si, které indexové fondy koupím. To mohlo zabrat zhruba tři týdny, potom už je však správa relativně snadná. Zhruba každého půl roku investuji čerstvé peníze, což netrvá více než deset minut a jednou v roce strávím asi hodinu tím, že se snažím trochu optimalizovat daně. Dohromady tedy asi dvě hodiny v roce. Nespekuluji, nesnažím se nakoupit v tu správnou chvíli. To se dlouhodobě nikdy nevyplatí, protože nikdo nevidí stoprocentně do budoucnosti.

Pracujete pouze 24 hodin týdně, máte však ještě další zaměstnání. Jak moc tedy pracujete?

Jsem zaměstnán na 24 hodin týdně jako vývojář, vedle toho jsem ještě samostatně výdělečně činný podle toho, kolik mám zrovna času, chuti i zakázek. V minulém roce to bylo zhruba dalších pět hodin týdně. Maximálně tedy 30 hodin. Výhodou je, že jako zaměstnanec mám stálý plat a jsem pojištěný, jako živnostník samozřejmě více vydělávám. Kombinuji tedy to nejlepší z obou světů.

Vývojáři nejen v Česku, ale i v Německu, patří mezi dobře placené profese. Takový život tedy určitě nemůže vést každý.

Záleží na každém, co chce a může se svou životní situací udělat. Netvrdím, že každý má možnost jít do penze ve 40 letech. Výchozí pozice je u každého jiná a záleží na individuálním rozhodnutí každého. Kdo vydělává méně a nemůže si dávat 70 procent příjmu stranou, tak si může 50 nebo třeba jen 20 procent, a pak nepůjde do penze ve 40 letech, ale třeba v 50 nebo 55, což je pořád o deset let dříve než obvykle. Nebo může v pozdější fázi života pracovat jen na poloviční úvazek. Může si ale také vzít druhou práci a třeba i změnit zaměstnání.

Nejvyšším výdaj většiny lidí představuje bydlení a také nejspíše děti. Vy žijete s partnerkou v malém, a tedy levném bytě o 46 metrech čtverečních. Nedávno se vám však narodila dcera, co se nyní změní?

Zatím nemáme plány se stěhovat, dcera je ještě malá. To se samozřejmě může změnit, až trochu povyroste nebo pokud budeme mít více dětí. Možná se budeme muset podívat po větším a dražším bytě, na druhou stranu žijeme relativně blízko centra Hannoveru, kde jsou i nájmy vyšší. Můžeme se tedy odstěhovat do většího na venkov. Každopádně jsem však do svého plánu skončit ve 40 letech s prací započítal i rostoucí náklady v průběhu let. Ve svých výpočtech počítám tedy s tím, že ve čtyřiceti budu vynakládat měsíčně 1400 eur, zatím jsem na 900 eurech, takže mám ještě určitý polštář.

Mnoho lidí vnímá jako určitou formu zajištění na důchod právě investici do vlastního bydlení. Jak je to u vás?

V současnosti o tom neuvažuji, protože zatím si cením hlavně flexibility. Nevím, kde budeme za pět let. Možná se přestěhujeme do většího bytu, určitě ale nemáme v plánu zbytek života strávit ve vlastním rodinném domě. Určitou roli hraje i to, že ceny nemovitostí jsou v Německu velmi vysoké a upřímně nemám odvahu vložit nyní veškeré své úspory do rodinného domu. Se svými akciemi jsem spokojený i proto, že se v nich už relativně dobře orientuji, oproti tomu o trhu s nemovitostmi nemám ani tušení. Přesto existuje mnoho frugalistů, kteří investují do nemovitostí a to jak k vlastnímu bydlení, tak investičních. Je to zkrátka otázka životního stylu, a pokud někdo má sen žít ve velkém vlastním domě a vidět v něm vyrůstat své děti, tak proč ne. Je potřeba však k tomu dospět na základ dobře promyšleného rozhodnutí. Koupit nemovitost, protože mě aktuálně nenapadá jiné zajištění na důchod, to není dobré rozhodnutí.

Projížděl jsem si vaše tipy, jak vést relativně levný život, a došlo mi, že nejde o nic výjimečného a i já se jimi v podstatě řídím, stejně jako řada dalších lidí. Rozdíl však je, že vy to děláte mnohem důsledněji. Nebo se pletu a musel jste se vzdát v životě nějakého produktu či služby, které patří v dnešní době k životnímu stylu většiny lidí?

Neexistuje nic, čeho bych se vzdal, protože šetření pro mě určitě není smysl života. Pokud bych měl být nešťastný jen proto, abych šetřil, tak bych nevedl dobrý život. Spíše je to spousta věcí, na kterých se vzdávám dobrovolně, protože je nepotřebuji, jako je třeba velký byt nebo drahé dovolené v Thajsku. To neznamená, že bych na dovolené nejezdil, nedávno jsem byl dokonce poprvé v Praze, kde jsme se zastavili cestou na Balaton. Takže jezdím na dovolené, chodíme do restaurací s přáteli, jezdíme o víkendu na výlety. V podstatě není asi nic, co bych chtěl a neměl.

