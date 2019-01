Filozof nanotechnologií Rokůsek: Chystáme 3D tiskárnu oblečení, haly plné švadlen jsou minulostí

Budovu Drn na Národní třídě lemují zelené terasy. Není proto divu, že jednu z nejprestižnějších adres v Praze si za nové sídlo vybrala společnost Nano Energies, která mimo jiné obchoduje se zelenou elektřinou. V originálních prostorách firmy, které nedisponují jedinou rovnou stěnou, má kancelář i zakladatel Petr Rokůsek. V rohu stojí 3D tiskárna, vizionářský podnikatel však vytahuje i starý psací stroj, který si schovává na pobavení dětí.

V sídle firmy, jejíž obrat se předloni přiblížil miliardě, ale příliš často k zastižení není. Částečně žije v Lichtenštejnsku a v poslední době tráví stále více času ve Švýcarsku, odkud plánuje spustit revoluci v textilním průmyslu.

Máte velmi široký záběr. Jednak jste založil prosperující energetickou firmu Nano Energies, zároveň máte i módní značku zaměřenou na městské cyklisty Free Circle. Jak vznikla?

Když jsem začal dělat energetiku v Nano Energies, hlavně jsem si odpočinul od reklamací a drobných starostí, které jsme zažívali v mém původním výrobním podniku Jansen Display. Začala mi však chybět práce s materiálem. Nejdříve jsme si proto postavili vlastní elektrokolo a pak mi došlo, že pro jízdu ve městě na kole neexistuje oblečení. Spojil jsem se proto s návrhářkou Monikou Drápalovou a udělali jsme první kolekci. Ta získala spoustu cen, včetně hlavní ceny Czech Grand Design. Nejdříve to tedy začalo jako hobby, pak už ale nešlo nepokračovat.

Rozhodl jste se tedy věnovat módě naplno?

Přišel jsem na to, jak se oblečení vyrábí, a zhrozil jsem se. Chtěli jsme vyrábět v Česku a našli jsme i dobrého partnera, ale došlo mi, že je to strašně těžké a že textilní průmysl v současné podobě umře. Haly plné švadlen tady prostě nebudou a představa, že se oblečení šije na Dálném východě a vozí sem, je hrozná. Komerčně jsme to proto stopli a začali se zabývat tím, jak využít zkušenosti z robotizace a automatizace výroby, které mi dal Jansen Display, a znalosti digitalizace, práce s daty a IT, které jsem získal při vytváření Nano Energies.

A na co jste přišel?

Chceme udělat 3D tiskárnu oblečení, tedy mikrovýrobu, která by na základě lidského avatara byla schopna vyprodukovat oblečení na míru. Výrobní linka bude mít velikost menší místnosti a může být v každém větším městě. Budete si tedy moci nakonfigurovat oblečení přímo pro sebe a v místě, kde bydlíte, se i vyrobí. Je to projekt, který rozjíždíme v Curychu, spolupracujeme na tom s tamní odbornou textilní školou, partnerem je i švýcarský výrobce inovativních látek Schoeller Textil, který dodává značkám jako Mammut.

Celý rozhovor najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 28. ledna. V elektronické verzi ke stažení v App Store a na www.alza.cz/euro.