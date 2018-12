V první evropské lize. Čeští byznysmeni pohlcují zahraniční firmy

K nejaktivnějším byznysmenům opět patřil Daniel Křetínský, který svůj majetek na akvizicích založil. Z řadového zaměstnance skupiny J&T se vypracoval na samostatného investora s majetkem v řádu desítek miliard korun. „Jak Křetínský, tak Kellner jsou minimálně v první evropské lize investorů. PPF už tam je, což letos potvrdila nákupem telekomunikačních operátorů od Telenoru na Balkáně. EPH je pak již dlouho výrazným evropským investorem v energetice, kterého ostatní berou velice vážně,“ říká šéf týmu fúzí a akvizic poradenské firmy EY Štěpán Flieger.

Americký výboj

Křetínský kráčí ve stopách nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a kromě energetiky proniká do dalších oborů. Společně s Patrikem Tkáčem letos koupil 10,9 procenta v německé firmě Metro AG, která provozuje například síť obchodů Makro. Tato německá firma má skutečně „velký výtlak“, jak říkají investiční poradci - ve 25 zemích provozuje víc než 760 obchodů a zaměstnává 100 tisíc lidí. Tkáč s Křetínským přitom mají již možnost uplatnit nákupní opci až do výše 15,2 procenta akcií Metro AG. Kromě Metra Křetínský (zapálený frankofil) pronikl i do francouzských médií, kdy se mu podařilo získat minoritu v prestižním deníku Le Monde.

Pozoruhodnou transakcí loňského roku bylo převzetí americké firmy z oboru netkaných textilií First Quality Nonwovens ve Spojených státech a Číně. Transakce v hodnotě téměř 11 miliard korun je dosud největší českou akvizicí v Americe. Stojí za ní rodinná investiční kancelář R2G, kterou v srpnu 2016 založil průmyslník Oldřich Šlemr a majetek spravuje například i softwarovým byznysmenům Pavlu Baudišovi a Eduardu Kučerovi.

Přečtěte si o velkém obchodu Křetínského s Patrikem Tkáčem v Německu:

Šlemr má ze Spojených států bohaté zkušenosti, protože ve státě Iowa ještě pro svou bývalou firmu ČGS stavěl továrnu na výrobu pneumatik. First Quality Nonwovens je jednou z největších světových firem v oboru. Zaměřuje se na výrobu hygienických potřeb, jako jsou plenky.

Nelze pominout ani obří akvizici, při níž britský operátor Vodafone koupil za zhruba 471 miliard korun německou, maďarskou, rumunskou a českou pobočku americké firmy Liberty Global. Ta pod značkou UPC v tuzemsku poskytuje internet či kabelovou televizi více než 600 tisícům lidí. Spojením Vodafonu s UPC vznikne - pokud transakci schválí regulátoři - největší telekomunikační společnost v Evropě, která celkovou hodnotou předčí i dosud dominantní Deutsche Telekom. Obří obchod, jehož hlavní hodnota je v Německu, může zásadně proměnit český trh s pevným internetem pro domácnosti.

Průmyslová velmoc

Zajímavé věci se děly i v samotném Česku. Zdejší investoři jako by teprve nyní objevili kouzlo českého průmyslu, který je dominantní částí tuzemské ekonomiky. „Je tady vidět tendence, že investiční skupiny a fondy konsolidují průmyslové firmy s vysokou přidanou hodnotou. Těch může být v Česku kolem šedesáti,“ říká Jan Hadrava, ředitel oddělení fúzí a akvizic společnosti PwC.

Jedná se o menší firmy s tržbami v řádu stovek milionů korun, které však mají zajímavý produkt. Velmi často jde o automatizaci a zefektivňování výroby, kdy firmy vymýšlejí a vyrábějí na míru robotické linky například pro automobilky. Na začátku roku proběhl prodej firmy Deimos, která má pobočky v Brně a v Novém Boru. Později se uskutečnila akvizice firmy Elkom, která se zaměřuje na průmyslovou automatizaci se specializací na měřicí systémy. Kupujícím byl v tomto případě fond Central Europe Industry Partners, který vznikl minulý rok a v portfoliu už má firmu Roka Industry, výrobce svařovaných ocelových a nerezových konstrukcí z Teplic.

Není to jediný fond, který do průmyslu investuje. Konsolidují i skupiny jako ostravská Multicraft Group či brněnská 3H Capital, fond Sky Limit Investments, Český strojírenský holding většinově vlastněný firmou RSJ či Anacot Capital bývalého ministra životního prostředí Pavla Drobila. Není divu, že ceny podniků stoupají. „Na trhu jsou vysoká cenová očekávání, ekonomice se daří a firmy rostou dvouciferně. Klasické průmyslové podniky se prodávají okolo pětinásobku ukazatele EBITDA, průmyslová výroba s vysokou přidanou hodnotou pak za sedmi- až osminásobek, může být až desetinásobek“ říká Hadrava.

Kdo chce být miliardář. V Česku rostou nové úspěšné investiční skupiny

Nejdražší jsou zdravotnické firmy. Podle informací týdeníku Euro činila letos v jednom případě prodejní cena menší nemocnice přesně 20násobek ukazatele EBITDA (zisku před započtením úroků, daní a odpisů), což je výjimečná valuace. Ve zdravotnictví konsoliduje Chrenkův Agel nebo třeba Hartenberg Capital Jozefa Janova a premiéra Andreje Babiše či Penta v oblasti lékáren.

Český trh tak zažívá velkou investiční horečku. „Českých kupujících je vůbec nejvíc, kolik jich kdy bylo. Je tady spousta family officů, které jsou velkou konkurencí k tradičním investorům“ říká partner českého KPMG Igor Mesenský. Trh v minulých letech opustily velké zahraniční private equity fondy jako Advent International či Riverside, které hledaly transakce za 20 milionů eur a víc. O to víc se činí české fondy jako Genesis Capital Jana Taubera či Jet Investment Igora Faita. Konkurence je obrovská a není výjimkou, že se o transakci zajímá přes deset investorů.

Několik významných transakcí se uskutečnilo i na realitním trhu. Podle společnosti Cushman & Wakefield převýší letos celkový objem investic do českých komerčních realit 72 miliard korun. Největší transakcí roku je jednoznačně prodej tří průmyslových parků česko-nizozemského developera CTP německému Deka Immobilien za 12 miliard korun. V roce 2019 se budou podle poradců nejvíce obchodovat kanceláře, přičemž výrazně aktivní v Česku začínají být asijští investoři.

Připraveno k prodeji

Řada transakcí v Česku je ještě v běhu. Na prodej je Student Agency, kde už padly nabídky, s nimiž však provozovatel Regiojetu Radim Jančura údajně není příliš spokojen. Na prodej je také dopravce Leo Express, který však mezi největší transakce rozhodně patřit nebude. V jednu chvíli už to vypadalo, že se spojí právě s Jančurou a nabídnou obě dopravní firmy k prodeji společně, ale nakonec se dvě velká ega nedohodla.

K velkým transakcím bude určitě patřit výrobce nemocničních lůžek Linet Zbyňka Frolíka, kde by hodnota firmy mohla přesáhnout i deset miliard korun. Nejasný je osud obří transakce, kterou udělal nejbohatší Čech Petr Kellner se skupinou Modern Times Group. Bulharský regulační úřad totiž plánovaný prodej tamní mediální společnosti Nova Broadcasting Group české investiční skupině PPF zablokoval. A v příštím roce by se také měla dotáhnout transakce Monety Airbank a Home Creditem nebo kdo bude kupcem vyhledavače letenek Kiwi. Dobré transakční počasí má prý ještě chvíli vydržet.

Přečtěte si také: