Nejrychleji rostoucí startupy v Evropě: mezi elitu pronikly tři české firmy

V evropském žebříčku 1000 nejrychleji rostoucích firem, který každoročně sestavuje list The Financial Times, mají největší zastoupení (149) technologické společnosti. Do první tisícovky se vešly i tři firmy z České republiky. Podívejte se na deset nejrychleji rostoucích firem na starém kontinentu a české zástupce v žebříčku.