Evropská centrální banka nebude regulovat bitcoin, říká její šéf Draghi

Draghi reagoval na otázky veřejnosti a mimo jiné řekl, že zákaz nebo regulace digitálních měn není úkolem ECB.

Šéf Banky pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) Agustín Carstens minulý týden vyzval centrální banky, aby proti kryptoměnám zakročily. Podle něj fungují na principu pyramidových podvodů a centrální banky by se měly zasadit o to, aby se kryptoměny nedostávaly do bankovní a finanční infrastruktury.

Problematiku digitálních měn budou zřejmě projednávat představitelé centrálních bank na březnovém zasedání skupiny významných ekonomik G20 v Buenos Aires.

Vývoj kurzu bitcoinu k dolaru

Zdroj: coinmarketcap.com

Na otázku, zda by si koupil bitcoin, Draghi odpověděl opatrně: „Upřímně, dobře bych si to rozmyslel.“ Poukázal na to, že hodnota bitcoinu prochází výrazně vyššími výkyvy než hodnota eura, a že kryptoměny za sebou nemají podporu veřejných institucí. Technologie blockchain, která kryptoměny vytváří, ještě není dost bezpečná, aby ji mohly používat centrální banky, poznamenal Draghi.

ECB a japonská centrální banka zkoumají blockchain už více než rok. Loni v září oznámily „slibné výsledky, které však nepřinášejí žádné závěry pro využití v praxi“, uvedla agentura Reuters.

Čtěte také: