Turecký národní vůz: prvním „erdoautem“ má být elektrické SUV

I když je Turecko pod ekonomickým tlakem, potýká se s oslabováním domácí měny, inflací a poklesem růstu HDP, neustupuje od plánu výroby vlastního automobilu.

Recep Tayyip Erdoğan už v roce 2017 vyhlásil projekt vývoje a výroby národního tureckého automobilu. Podle prvních spekulací mělo jít o přestavený vůz značky Saab, nyní ale Alper Kanca pro německý Manager Magazin uvedl, že prvním ryze tureckým autem bude elektromobil SUV. Projekt má na starosti konsorcium pěti tureckých firem, které řídí právě Kanca, někdejší zaměstnanec koncernu Bosch.

Výše ceny pro zákazníky je stále otevřenou otázkou, ale protože kvůli vysokému zdanění jsou nová auta v Turecku dvakrát dražší než v Německu, mělo by elektrické erdoauto být pro tureckého zákazníka levnější než nový VW Golf se spalovacím motorem. „Nebude to určitě auto na dlouhé vzdálenosti, spíše městský automobil pro tureckou střední třídu,“ vysvětlil Kanca.

Nový automobil, kterým se chce Turecko pyšnit, má být představen v roce 2021, v prodeji by měl být o rok později. Plánovaná roční produkce by měla být pod úrovní sto tisíc kusů. „Bude to auto pro Turecko. Nechceme jím dobývat světové trhy,“ připustil turecký manažer.

Z firem v konsorciu mají zkušenosti z automobilové branže jen dvě. Anadolu Group spolupracuje s japonskou automobilkou Isuzu a vyrábí hlavně dodávky a autobusy. BMC vyrábí autobusy a nákladní auta. Další tři firmy mají zajistit elektroniku a nové technologie – Kiraça (vyrábí například jachty), mobilní operátor Turkcell a Zorlu, jež vyrábí textil a elektrospotřebiče.

Nejen zahraniční odborníci z autoprůmyslu jsou skeptičtí ohledně vývoje národního automobilu, také v Turecku o úspěchu projektu lidé pochybují. „Při vývoji elektromobilů jsou karty nově rozdány, je jednoduší takové auto vyrábět,“ hájí koncept Kanca. Konkrétní technické detaily k novému vozu ale neprozradil.

Pouze uvedl, že mezi dodavateli budou kromě tureckých i německé firmy. Doufá, že v případě úspěchu tureckého elektromobilu dojde i k rychlejšímu budování potřebné infrastruktury.

