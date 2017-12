Elektromobily se vyplatí. Už po 4 letech provozu poráží auta s běžným motorem

Pokud si koupíte elektromobil ve Spojeném království, USA nebo Japonsku, máte jistotu, že po čtyřech letech budou vaše výdaje s ním spojené nižší než u jakékoli jiné motorizace. K tomuto závěru došli vědci z britské univerzity v Leedsu, kteří své závěry zveřejnili v časopise Applied Energy.

„Byli jsme výsledky srovnání překvapeni a povzbuzeni tím, že s narůstající výrobou budou elektromobily ještě levnější a náklady na baterie budou klesat,“ prohlásil James Tate, který vedl průzkum s kolegyní Kate Palmerovou. „Je to opravdu pozitivní příběh,“ dodal.

Je třeba dodat, že náklady na pořízení elektromobilů jsou nyní dotovány poměrně štědrými částkami. Ale i bez dotací by měla být jejich koupě a provoz do několika let levnější, dodali autoři průzkumu.

V současné době dotace na elektromobil v Británii a Japonsku činí v přepočtu 5 tisíc liber (145 tisíc korun), v USA to je 6500 liber (189 tisíc korun), uvedl britský The Guardian.

Do analýzy se počítají náklady za první čtyři roky provozu. To znamená kupní cenu, náklady na pohonné hmoty, pojištění, daně a náklady na údržbu. Elektromobily vyhrály ve všech srovnávaných zemích – Velké Británii, Japonsku a amerických státech Kalifornie a Texas.

Pro provoz plně elektrických aut hovoří nižší cena elektřiny oproti ceně benzínu nebo nafty. Náklady na údržbu jsou také nižší díky jednodušší konstrukci elektromotoru, který také pomáhá s brzděním vozu (rekuperace) a snižuje se opotřebení brzdových systémů.

Ve Velké Británii byly v roce 2015 náklady na provoz u elektromobilů o deset procent nižší než u benzínových nebo naftových vozů. Naopak plug-in hybridy dopadly nejhůře.

Tate odhadl, že elektromobil Nissan Leaf bude do roku 2025 i bez dotací levnější variantou než auto se spalovacím motorem. V Británii se upozorňuje na silné znečištění ovzduší ve městech, proto prodeje automobilů s naftovým motorem v roce 2016 klesly o 30 procent, prodej elektromobilů vzrostl o 37 procent, i když v absolutních číslech se stále jedná o zlomek prodejů. V Británii je na silnicích 32 milionů osobních vozů a asi 120 tisíc z nich je plně elektrických.

Analytik Matt Finch z neziskové organizace Energy and Climate Intelligence Unit tvrdí, že prodej elektromobilů v Británii překoná prodeje osobních vozů s naftovým motorem už v květnu 2019. James Tate, docent pro dopravu a životní prostředí na University of Leeds, v tomto ohledu varuje před nedostatečnými výrobními kapacitami automobilek, protože poptávka po elektromobilech je podle něj vysoká a převyšuje nabídku.

V nabídce elektrovozů podle analytika EV-Volumes.com Viktora Irleho v současnosti chybí vozy střední třídy. Segment nejmenších aut zaplňuje například Renault Zoe nebo Nissan Leaf, vyšší třídu zase Tesla S. „Myslím, že se tradiční automobilky bojí, že budou kanibalizovat na prodejích svých konvenčních automobilů (ve střední třídě), které jsou nejprodávanějšími,“ míní Irle.

