Ekonomika letos mírně zpomalí, stejně jako růst mezd. Inflace stoupne

Růst české ekonomiky letos podle odhadů 16 tuzemských odborných institucí mírně zpomalí na 2,9 procenta z loňských odhadovaných tří procent. Stejně tak zpomalí růst mezd, ale i tak zůstane poměrně vysoký kvůli stále velmi nízké nezaměstnanosti, která přetrvá i v dalších letech. Inflace naopak stoupne z loňských odhadovaných 2,3 procenta na 2,4 procenta. Vývoj ekonomiky letos mohou podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška ovlivnit brexit, vývoj obchodních válek USA a zpomalení poptávky po autech v Evropě.

Zaměstnavatelské svazy očekávají v tomto roce mírný pokles růstu ekonomiky, který by měl přesáhnout tři procenta. Hlavní bariérou vyššího růstu hrubého domácího produktu je podle nich nedostatek pracovních sil. Míru nezaměstnanosti očekávají podle metodiky Českého statistického úřadu stále kolem 2,4 procenta.

„Malé a střední firmy se na tento rok dívají střízlivě, neočekává se žádný mimořádný růst, ale podnikatelé ani nijak nepanikaří. Do značné míry očekávají podobný scénář jako v tomto roce,“ řekl předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. To podle něj znamená nedostatek pracovníků, podobné tržby a nepatrné zvýšení nákladů.

Analytici také očekávají, že výnosy českých státních dluhopisů v letošním roce porostou. Týkat se to bude především dluhopisů s kratší splatností, zatímco výnosy u dluhopisů s delší splatností by měly spíše stagnovat. Růst výnosů by přitom měl zvyšovat náklady na obsluhu státního dluhu.

Růst úrokových sazeb České národní banky v roce 2019 dále zdraží hypotéky, ovšem úroky vkladů klientů bank porostou pomaleji. Ceny akcií budou rozkolísané, jejich vývoj je podle ekonomů nejistý. Dramatické zvyšování úrokových sazeb u spořicích účtů nepředpokládají . „Zvýšení můžeme sledovat spíše u terminovaných vkladů, a to ještě spíše u bank nových na trhu nebo u privátních bank. U těch tradičních výnosovou revoluci nečekáme,“ podotkl analytik Partners Martin Mašát.

Česká republika si loni udržela vysoké hodnocení schopnosti splácet své závazky, tzv. rating. Mezi zeměmi regionu je tak Česko nejlépe hodnocené a několik let se již pohybuje také nad průměrným ratingovým hodnocením členských zemí eurozóny. Úvěrový rating je důležitý pro investory, protože jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček.

Letos lze očekávat i řadu změn daní. Jednou z nejvýznamnějších novinek v oblastí daní bude zvýšení výdajových paušálů pro živnostníky na dvojnásobek z jednoho na dva miliony korun. Dále bude také nově zdaněn tzv. zahřívaný tabák. Řada opatření ale nezačne platit hned od ledna, protože jsou součástí daňového balíčku, který Poslanecká sněmovna schválila těsně před Vánoci a musí jej ještě projednat Senát a podepsat prezident. Paušály tak živnostníci využijí pravděpodobně v daňovém přiznání za letošní rok, tedy v roce 2020.

Podniky nesouhlasí vedle zrušení karenční doby s lednovým zvýšením minimální mzdy. Naopak růst maximálního limitu příjmu pro použití výdajových paušálů na dva miliony korun vítají.

Další zásadní změnou by mělo být letos zavedení třetí a čtvrté fáze elektronické evidence tržeb a spolu s tím i snížení DPH u řady činností a komodit. Příslušný zákon ovšem dosud Poslanecká sněmovna neprojednala.

