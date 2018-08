Ochlazení ekonomiky? Zatím fakt nemrzne

Česká ekonomika jen zkrátka naráží na meze svých možností. Při plné zaměstnanosti prostě navyšovat výrobu tak rychle jako v posledních dvou letech nelze donekonečna.

Navíc jsme začali mohutně růst dříve než naši evropští partneři, a tak jsme na křivce hospodářského cyklu o kousek dál. A když porosteme ještě nějaký rok ročně tempem mezi dvěma a třemi procenty, tak to bude fajn.

Má to nicméně dvě podstatné vady. Především Andrej Babiš už jako ministr financí, a nyní jako premiér ještě velkoryseji, nastavuje výdaje státního rozpočtu na pětiprocentní růst ekonomiky. Nehledě na to, že na fungování institucí a podmínkách k podnikání se nic k lepšímu rozhodně nemění. A to, jak vláda odsála z pracovního trhu za posledních pět let padesát tisíc lidí při navyšování počtu státních zaměstnanců, je skoro škoda komentovat.

Druhým problémem je to, že ČNB byla velmi mírná ve zvyšování úrokových sazeb. Záporné úroky v době po překonání hospodářského cyklu nejsou zrovna optimální. Centrální banka tak zaostává v přípravě na to, kdy bude muset svou měnovou politikou zase začít přikládat pod kotel chladnoucí ekonomiky a hrozí, že nebude mít dost paliva.

A jestli je třeba něco z posledních statistických údajů vyvozovat, tak by to měla být realističtější fiskální politika a rychlejší normalizace politiky měnové.

