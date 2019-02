E.ON letos investuje do obnovy distribuční sítě čtyři miliardy korun

„Modernizace elektrické sítě je nikdy nekončící proces. Naším cílem je udržovat síť v bezpečném a spolehlivém stavu, který bude odpovídat požadavkům regulátora i odběratelů. V zastavěných územích nahrazujeme venkovní vedení kabelovým, které je uloženo v zemi, a proto je odolnější. Umožňuje nám připojit domácnosti s většími odběry energie. Předpokládáme, že požadavky odběratelů se v blízké budoucnosti budou zvyšovat, a my na to musíme být dobře připraveni,“ uvedl vedoucí investic E.ON Distribuce Ladislav Mikuláš.

Firma například v létě zahájí práce na stavbě nové rozvodny Tábor Náchod. Objekt by měl být hotový do konce roku 2020 s náklady přesahujícími 100 milionů korun. V případě investic do distribuční sítě zemního plynu v jižních Čechách a okresu Pelhřimov chce společnost mimo jiné rekonstruovat hlavní předávací stanice, které zajišťují dodávku plynu do distribuční sítě.

Česká energetická skupina E.ON zásobuje elektřinou prostřednictvím své distribuční sítě, která je delší než 65 tisíc kilometrů, 1,35 milionu zákazníků především z jižních Čech a jižní Moravy. Její tržní podíl v tomto sektoru činí asi 21 procent. V distribuci plynu disponuje více než 4000 kilometrů dlouhou sítí a její podíl na trhu s plynem v České republice dosahuje přibližně 10,5 procenta.

Energetická skupina E.ON ČR měla předloni obrat 1,99 miliardy eur (asi 51,4 miliardy korun), meziročně byl vyšší o 1,18 miliardy korun. Zisk EBITDA vzrostl o 53,9 milionu eur (asi o 1,39 miliardy korun) na 358,6 milionu eur (asi 9,25 miliardy korun).

