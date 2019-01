Tykačova Sev.en dá miliardy na opravu Chvaletic. Limity přesto nesplní

O připravované opravě bloku B1 a B2 informovala Euro.cz mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová. „Aktuálně se zabýváme výběrem dodavatelů, smlouvy na dodávku oprav bychom rádi uzavřeli v tomto roce. Realizaci opravy, při které budou bloky odstaveny, plánujeme zahájit v prvních měsících roku 2021,“ uvedla.

Podle Sáričkové Benešové dojde díky investici ke snížení emisí oxidů dusíku (NOx) o 23 procent a více. Navzdory miliardovým investicím však elektrárna nesplní takzvané BREF a BAT limity, platné od srpna 2021. To se týká jak již modernizovaného třetího a čtvrtého bloku, tak i bloků, které obnova teprve čeká. Vedle NOx budou Chvaletice překračovat povolenou normu ještě u rtuti.

Společnost proto minulý týden oznámila, že požádá o výjimku z nových pravidel. Podle údajů z žádosti zveřejněných pardubickým krajským úřadem Sev.en navrhuje, že koncentraci NOx sníží na 195 miligramů na metr krychlový. Nová evropská pravidla však dovolují maximálně 175 miligramů. Emise rtuti chce Sev.en zachovat na současných úrovních. Další snižování emisí by podle Sev.en znamenalo „neúměrně vysokou investici“.

Tykačova Sev.en Energy plánuje investice do energetických úspor

Podobě jako jiné elektrárny získaly Chvaletice výjimku i z pravidel, která platí v současnosti. Už v roce 2016 neměla koncentrace NOx překračovat 200 miligramů, řada zdrojů však získala odklad do roku 2020 a podle toho také naplánovali jejich provozovatelé investice na snížení škodlivin. Mezitím vstoupily v platnost nové, přísnější limity.

Podle Lukáše Hrábka z hnutí Greenpeace ale nebude získání výjimky tak snadné. „Už to nelze dělat formou takzvané nepodstatné změny, která vylučovala spolky a veřejnost,“ vysvětlil Hrábek. Právě tímto způsobem docházelo v minulosti i k prodlužování odkladu pro Chvaletice.

Chvaletice nejsou jedinou elektrárnou, která má s novými limity problémy. Jak informoval týdeník Euro, Elektrárna Opatovice z EPH Daniela Křetínského zrušila soutěž na modernizaci dvou bloků a namísto toho je odstaví. Podle dřívějších informací by se do pravidel nevešly ani Počerady skupiny ČEZ. Polostátní společnosti přitom už oznámila, že v Počeradech neplánuje více investovat.

Čtěte také: