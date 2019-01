Nový byznys Křetínského. EPH bude vyrábět elektřinu z britských odpadků

Investorem záměru bude britská dceřiná firma EP UK Investments, potvrdil webu Euro.cz mluvčí EPH Daniel Častvaj. V současnosti investor čeká na vyjádření regionálního úřadu oblasti North East Lincolnshire. Rozhodnutí by mělo padnout do konce března. Nový energetický zdroj by měl spalovat až 620 tisíc tun vytříděných odpadů za rok, což by mělo stačit na pohon turbiny o výkonu 49,9 megawattu. Přínosem pro region bude i vytvoření 50 nových pracovních míst.

Expanze skupiny EPH na britských ostrovech začala v lednu 2015, kdy Křetínského holding převzal pět desetiletí starou uhelnou elektrárnu Eggborough Power o výkonu 1960 megawattů. Jenže po zavedení vysoké daně z vypouštěných emisí se její provoz stal nerentabilním. Elektrárna dožila v roli záložního zdroje energie, definitivně ji vlastník odstavil loni v březnu. EPH chce tuto středoanglickou lokalitu znovu využít a postavit zde paroplynový zdroj o výkonu 2500 megawattů. To je více, než má jaderná elektrárna Temelín.

Další zářez se Křetínskému povedl v lednu 2016, kdy od koncernu RWE získal elektrárnu Lynemouth. Bývalá uhelná elektrárna je v rekonstrukci a do budoucna bude spalovat biomasu. Třetí obchod se podařilo dotáhnout v září 2017, kdy britská divize EP UK Investments koupila od společnosti Centrica dvě velké paroplynové elektrárny Langage a South Humber Bank. Tato akvizice vyšla na 318 milionů liber (v tehdejším kurzu 9,5 miliardy korun).

Podnikání Křetínského skupiny EPH stojí na dvou nohách. Subholding EP Power Europe, který ovládá ze 100 procent, se zaměřuje na investice do uhelných a plynových elektráren v západní, střední a jižní Evropě. Druhým subholdingem je EP Infrastructure, který se soustředí na elektrické a plynovodní sítě a oblast teplárenství. V něm drží EPH podíl 69 procent, zbývajících 31 procent mají zahraniční fondy spjaté s australskou finanční skupinou Macquarie.

