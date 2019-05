Dozvuky nákupního šílenství: ČEZ počítá náklady balkánského dobrodružství

Začalo to v roce 2004 v Bulharsku, následovaly nákupy v Rumunsku, Polsku, Německu, společný podnik v Turecku, nákup akcií společnosti MOL a další transakce. Každá za nejméně pět miliard korun, některé až za zhruba 15 miliard. ČEZ zkrátka měl nadbytek volných peněz a část z nich použil k zahraniční expanzi.

Nejpozději v roce 2013, po znárodnění majetku v Albánii a hrozbě téhož v Bulharsku, se dostavila kocovina z této velké akviziční jízdy. Jak je na tom ČEZ se zahraničním působením dnes?

Podkladů lze nalézt poměrně dost – třeba v nedávno publikované výroční zprávě. Některé dceřiné firmy v zahraničí vykazují solidní ziskovost a posílají do Prahy miliardové dividendy. Za největší úspěch lze označit investici do polské elektrárny Chořov nebo do distribuce energie v rumunské Oltenii.

Termín neúspěch se obecně používá hlavně v souvislosti s nákupy v Bulharsku, skutečným propadákem je však 12 miliard zainvestovaných v Turecku. Podíly v tamních firmách dnes mají v účetnictví ČEZ nulovou hodnotu. Zatímco Bulhaři dusí ČEZ přísnou až neférovou regulací, v Turecku je zdrojem potíží ekonomický úpadek země a propad tamní měny.

Prohlédněte si tureckou elektrárnu ČEZ Egemer:

Každý akcionář ví, že z investovaných peněz by měl mít zhodnocení. Ať už v podobě vyplacených dividend, nebo díky zhodnocení držených akcií. Stejně by měl při nákupu dceřiných firem postupovat i ČEZ. Při pohledu na vykázané zisky se nezdá, že by některá zahraniční dcera – snad s výjimkou elektrárny Chořov – výrazněji narostla na ceně, za kterou ji ČEZ koupil. Naopak slušné dividendy posílají vedle Chořova také rumunské dcery.

Ve čtyřech sledovaných zemích – Rumunsku, Bulharsku, Polsku a Turecku – podle dostupných údajů ČEZ od roku 2004 nakoupil energetické firmy za 72 miliard korun. Formou dividend nazpět od roku 2009 získal něco přes 19 miliard. Během posledních deseti let tak dividendový výnos dosáhl v průměru 2,6 procenta, tedy žádná sláva.

Přehlédnout nelze ani zhoršení v posledních letech. ČEZ inkasoval dividendy od zahraničních dcer především v letech 2009 až 2011, a hlavně v roce 2015, kdy se jednalo o rekordních 8,9 miliardy korun. Naopak v posledních třech letech se jedná o zanedbatelné částky, zcela nesrovnatelné s tím, kolik ČEZ stahuje z českých dceřiných společností – tedy hlavně z ČEZ Distribuce, ČEZ Prodeje a Severočeských dolů.

Pro úplnost lze dodat, že peníze přicházejí zpět do Česka i jinými cestami. „Od roku 2015 jsme repatriovali mimo dividendy dalších 4,8 miliardy korun,“ dodává mluvčí ČEZ Alice Horáková. V praxi se jednalo o snížení kapitálu rumunských dceřiných firem či změnu financování polských elektráren, které místo úvěrů od mateřské společnosti samy načerpaly bankovní úvěry.

