Komentář: Piráti míří na špatný cíl. Mohou ohrozit šanci ČEZ na prodej bulharských firem

Bulharská diviize ČEZ, ilustrační foto Autor: čtk

Bulharsko je dlouhodobě nejchudší zemí Evropské unie a má v mnohém - včetně korupce, podnikatelského prostředí či fungování veřejné správy - co zlepšovat. Z útoku Pirátů na obchod mezi společnostmi ČEZ a Eurohold jsou však cítit jisté předsudky, že každý bulharský byznysmen musí zaručeně být podvodník nebo mafián. Přitom stažení ČEZ z této balkánské země za důstojných podmínek je tím, co by čeští politici měli podpořit. A ne ohrozit.