Dopad brexitu: Deutsche Bank přesune aktiva za 15 bilionů korun z Londýna do Frankfurtu

Podle zdroje agentury Reuters z finančního sektoru Evropská centrální banka (ECB) vyvíjí na banky tlak, aby z Londýna na evropský kontinent přesunuly své investiční aktivity. Chce jim zabránit v tom, aby v Evropě zakládaly prázdné firmy a současně poskytovaly tyto služby z Londýna.

List Financial Times napsal, že Deutsche Bank může z britského hlavního města přemístit do Frankfurtu zhruba tři čtvrtiny ze 600 miliard eur (téměř 15,3 bilionu korun) kapitálu, který v Británii má. Podle odborníků takový transfer potrvá minimálně tři až pět let.

Banka zvažuje několik scénářů, jak plán uskutečnit, jisté ale je, že v Británii bude nabízet služby prostřednictvím své pobočky. EBC už německé jedničce údajně sdělila, že tato pobočka by se měla omezit na služby pro podniky a obyvatelstvo a globální exportní a investiční bankovnictví tam neprovozovat.

