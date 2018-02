Úprk bankéřů z Londýna se zadrhává. Do Prahy se nechystá nikdo

Švýcarská bankovní skupina Credit Suisse má v plánu přesunout v první fázi zhruba 250 investičních bankéřů. Zaměstnanci z oddělení tradingu či fúzí a akvizic poputují pravděpodobně do německého Frankfurtu nebo španělského Madridu.

Banka naopak podle agentury Bloomberg zavrhla možnost usadit se v Paříži, kde se nedohodla s regulátory a státními úředníky. Bankovní skupiny přesouvají zaměstnance na kontinent, aby využily výhod jednotného trhu, kam po brexitu v roce 2019 nemusí mít Velká Británie přístup.

Credit Suisse patří mezi poslední evropské banky, které ještě nekonkretizovaly své plány pro období, kdy Velká Británie opustí Evropskou unii. Deutsche Bank začala minulý týden jako první z gigantů přesun svých lidí ze země. Nicméně z původně plánovaných čtyř tisícovek lidí přesouvá zatím jen 200 zaměstnanců. Celkem zaměstnává v Londýně osm tisíc lidí.

Banky JP Morgan, Deutsche Bank a Morgan Stanley plánují podle dat Bloombergu přesunout celkem 8300 zaměstnanců. Místo dosud nevybraly. Do Frankfurtu pak míří například Goldman Sachs či HSBC. Celkem by se tam mělo přesunout 3500 bankéřů. Na druhém místě je Paříž, kam má putovat 1700 zaměstnanců bank a populární je také irský Dublin.

Pomalý brexodus finančníků Banka Z Británie má odejít Celkový počet zaměstnanců v Británii Deutsche Bank 4000 9000 JPMorgan 4000 16 000 UBS 1500 5000 HSBC 1000 5000 Goldman Sachs 1000 6000 Société Générale 400 2000 Morgan Stanley 300 6000 Bank of America Corp. 300 4500 Citigroup 250 9000 Barclays 150 10 000 Credit Suisse 250 6600

Bloomberg

Podle šéfa Credit Suisse Urse Rohnera se banka rozhodne, kam poputuje během dvou či tří měsíců. Její švýcarský konkurent UBS Group nejpravděpodobněji skončí ve Frankfurtu.

Očekávání, že do Evropy z Londýna poputují desetitisíce zaměstnanců z finančních služeb, se nicméně nenaplnilo. V letošním roce Německo čekalo až šest tisíc bankéřů, zatím to však vypadá, že jich bude méně než tisícovka. Důvodem je smířlivější postoj britské premiérky Theresy Mayové a postupující rozhovory s hlavním evropským vyjednavačem pro brexit Michelem Barnierem, kvůli němuž některé banky zvolily vyčkávací pozici.

Do českého hlavního města se nicméně žádná z velkých bank nechystá. Naděje, že by se do Prahy mohl přestěhovat Evropský úřad pro bankovnictví, pohasly už na podzim, kdy Rada ministrů pro všeobecné záležitosti rozhodla, že se instituce přemístí do Paříže. Česká nominace vypadla už v prvním kole.

Dále čtěte: